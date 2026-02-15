Đúng 20h hôm nay, ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, hậu vận Phú Quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, hậu vận Phú Quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi vào đúng 20h hôm nay, ngày 15/2/2026 (28 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/2/2026 (28 Tết), người tuổi Dần phải quan tâm hơn nữa đến hạnh phúc gia đình mình, chớ nên quá mải mê với công việc. Rất có thể điều người nhà mong muốn ở bạn là tình cảm chứ không phải núi vàng núi bạc.

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, hậu vận Phú Quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân nên cởi mở hơn nữa trong chuyện yêu đương, đừng nên giữ mãi những suy nghĩ bảo thủ và cũ kĩ. Khi có người tiếp cận bạn, bạn nên thử cho đối phương cơ hội chuyện trò tìm hiểu, đừng vội khép cánh cửa trái tim.

Chính Ấn là dấu hiệu tích cực trên con đường sự nghiệp của bản mệnh. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó. Bạn có thể thấy rằng mình vốn là người có năng lực và nhiều khả năng tiềm ẩn.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/2/2026 (28 Tết), Chính Tài soi bóng, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu có những bước đột phá rõ rệt. Tính chăm chỉ cần cù, mọi nhiệm vụ được giao bạn đều hoàn thành rất xuất sắc, nhờ đó mà được khen thưởng rất nhiều. Đây cũng là cơ hội để bạn được tăng lương thăng chức, hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã làm được. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, hậu vận Phú Quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Có điều Kim Mộc bất dung, bản mệnh mệt mỏi nhiều khi mà chuyện tình cảm vẫn chưa đi đến đâu. Bạn như người bộ hành đi giữa sa mạc bao la, khát khao nhìn thấy ốc đảo xanh tươi và uống một ngụm nước mát lành. Tình yêu với bạn cũng giống như nước ngọt giữa sa mạc bỏng cháy, bạn khao khát có được nó, nhưng ông trời chẳng chịu hiểu lòng người.

 

Người này đến rồi lại đi, tiếp theo là một người khác nữa, nhưng chẳng ai chịu dừng bước chân và ở lại bên cạnh bạn, dù bạn đã cố gắng hết sức, nuông chiều hết mức. Nhưng đôi khi tình yêu không dễ vun trồng, khi ta bỏ đói thì nó xanh tươi, khi ta chăm chút nó lại gầy guộc xác xơ.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/2/2026 (28 Tết), tuổi Mão có được những may mắn và đặc biệt vận trình sự nghiệp, công danh của con giáp này khả năng có người nâng đỡ và tạo nên những dấu ấn tốt. Có thể bản mệnh hôm nay nên tận dụng cơ hội này để thiết lập, củng cố quan hệ công việc, đối tác tốt nhất.

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, hậu vận Phú Quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão biết rõ mình muốn gì và tập trung vào đó. Tuy nhiên, con giáp này nên cân nhắc hơn nữa về thái độ làm việc của mình trong thời gian này. Nếu như ngày mới có khá nhiều những ưu thế thì đường tài lộc cũng khá ổn, tuy tiền bạc chưa cầm tay nhưng những tin vui tiền về đang rõ ràng và chắc chắn hơn.

Tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này có thể gặp được các cơ hội tình cảm tốt đẹp, dễ có kết quả mỹ mãn. Người đã có đôi có cặp thì cơ hội để bản mệnh và đối phương cùng nhau tính toán đến kế hoạch nghỉ lễ sắp tới đạt được sự thống nhất là rất cao. Tam Hội trong ngày giúp con giáp này tỉnh táo hơn trong quyết định và dành nhiều thời gian hơn cho người thân.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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