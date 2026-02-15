Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Đời sống 15/02/2026 05:30

Mua mật ong nuôi giá rẻ, Lê Minh Hải gắn mác mật ong rừng ở Gia Lai rồi bán giá cao gấp nhiều lần, lừa khách hàng để trục lợi.

Sáng 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải (SN 1991; trú phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai; hiện ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng bằng thủ đoạn biến mật ong nuôi thành "mật ong rừng Kbang" nhằm trục lợi.

Hải cấu kết với một đối tượng tên Nam (cùng quê Đồng Nai, chưa rõ lai lịch) lập đường dây tiêu thụ mật ong giả mạo thông qua mạng xã hội. 

 

Nam đóng vai trò "chim mồi", chuyên tìm kiếm những người có nhu cầu mua mật ong rừng rồi chủ động liên hệ, giả vờ quen biết nhằm tạo lòng tin.

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang - Ảnh 1
Số mật ong nuôi được thu giữ của Hải - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi khách hàng tin tưởng, Nam giới thiệu nguồn mật ong rừng với mức giá được quảng cáo là "ưu đãi", thấp hơn thị trường. Khi người mua đồng ý, thông tin được chuyển cho Hải trực tiếp liên hệ, chốt đơn và giao hàng.

Tuy nhiên, toàn bộ sản phẩm thực chất là mật ong nuôi được Hải thu mua từ các cơ sở nuôi ong với giá chỉ khoảng 80.000 - 100.000 đồng/lít. Sau khi "gắn mác" mật ong rừng Kbang, Hải bán lại với giá từ 600.000 - 800.000 đồng/lít, cao gấp nhiều lần giá nhập.

Bằng thủ đoạn này, chỉ trong hai ngày 29 và 31-1, Hải đã bán 26 lít mật ong cho 3 người dân tại Gia Lai, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Từ nguồn tin tố giác của người dân, ngày 31-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Pleiku bắt giữ Hải cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã cùng Nam thực hiện chiêu trò trên từ năm 2023 để kiếm tiền tiêu xài.

 

Theo cơ quan công an, thủ đoạn lợi dụng tâm lý chuộng đặc sản vùng rừng núi, đặc biệt là mật ong rừng Kbang - vốn được nhiều người tin tưởng về chất lượng - đang bị một số đối tượng lợi dụng để trục lợi. Người tiêu dùng nếu thiếu thông tin rất dễ bị đánh lừa bởi các lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội.

