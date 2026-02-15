NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với người này, buộc tiêu hủy lô hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, ra quyết định xử phạt hành chính chủ lô hàng, buộc tiêu hủy gần 29 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc được phát hiện trên 2 ô tô tải đông lạnh.

Hồi cuối tháng 1, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra 2 ô tô tải đông lạnh có dấu hiệu nghi vấn, đang dừng đổ tại bãi xe khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM.

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ gần 29 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị bán ra thị trường, ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng. Trong đó, có gần 14 tấn vú heo đông lạnh, hơn 8,3 tấn lạp xưởng đông lạnh (lạp xưởng nướng đá), 520kg trứng gà non đông lạnh, 320kg lườn ngỗng đông lạnh, 2,1 tấn chả cây đông lạnh,…

Xe tải đông lạnh chở thực phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, các loại thực phẩm này đang được ưa chuộng trên thị trường, đặc biệt là trong các nhà hàng đến quán ăn bình dân, thậm chí các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhỏ lẻ.

 

Số thực phẩm này nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bước đầu, ông V.V.T. (SN 1986, ngụ tỉnh Hưng Yên) khai nhận là chủ số hàng trên. Thực phẩm được ông T. mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các nền tảng mạng xã hội, sau đó lưu trữ trên ô tô tải đông lạnh, vận chuyển từ TP Hà Nội vào TPHCM bán lại kiếm lời.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh: VNepress

Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng chức năng khi liên tục sử dụng nhiều ô tô tải khác nhau, di chuyển qua nhiều tuyến đường từ khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình) và tập kết hàng hóa tại các bãi đất trống, bãi xe, công trường đang xây dựng, ít người qua lại tại khu vực phường An Phú Đông và phường Thới An.

Xem thêm

