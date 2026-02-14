Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Đời sống 14/02/2026 09:25

Hôm nay, ngày 14/2/2026, giá vàng thế giới đã bật tăng mạnh mẽ khi chứng khoán Mỹ lao dốc. Thị trường thế giới tăng kéo theo giá vàng trong nước cũng tăng thêm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (14/2), giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Mỗi lượng vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 178 triệu đồng, bán ra 81 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 2 triệu đồng khi được mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng.

Trên thị trường, một số đơn vị mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC có Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải…

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tăng lên 181 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 14/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 5.043 USD/ounce, tăng mạnh 103 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.940 USD/ounce.

Các nhà phân tích đang nỗ lực lý giải hiện tượng "sụp đổ chớp nhoáng" trên thị trường chứng khoán Mỹ. Làn sóng bán tháo cổ phiếu được cho là xuất phát từ lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), đến lợi nhuận tương lai của một số doanh nghiệp công nghệ.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đã tạm thời "nghỉ chơi"chơi cổ phiếu, dịch chuyển sang vàng để tìm kiếm lợi nhuận. Giá vàng hôm nay tăng mạnh là tất yếu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể kéo dài khoảng một tháng, nhằm đạt thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận cần diễn ra nhanh chóng, đồng thời cảnh báo hậu quả "rất đau thương" nếu không đạt được tiến triển. Để tăng cường sức ép, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford – tàu sân bay lớn nhất thế giới – đến Trung Đông, hỗ trợ cho tàu sân bay hiện diện tại khu vực, theo thông tin từ AP và các nguồn quen thuộc với kế hoạch.

Có lẽ thông tin này khiến giới đầu tư tài chính lo ngại tình hình địa chính trị sẽ trở nên căng thẳng. Điều này có thể làm cho nhiều tổ chức, cá nhân nghĩ giá vàng sẽ còn đi lên trong thời gian tới. Thế nên, trong phiên giao dịch đêm qua, dòng tiền đã dồn vào thị trường vàng. Giá vàng hôm nay tăng hàng trăm USD là dễ hiểu.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

