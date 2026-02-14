3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 09:30

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ trở nên khởi sắc và bình ổn. Thời gian này bản mệnh không nhận được nguồn thu mới nhưng có nhiều khách hàng tìm đến mang theo cơ hội cải thiện thu nhập. Thế nhưng, muốn đạt được khoản thù lao xứng đáng, bạn cần tập trung và cố gắng nhiều hơn để hoàn tốt nhiệm vụ.

Vận tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên thăng hoa. Ngũ hành tương sinh giúp mối quan hệ gắn kết sâu đậm. Bạn và đối phương có nhiều thời gian cho nhau, cùng nhau làm những việc mình yêu thích. Những bạn độc thân cũng có cơ hội tìm được người phù hợp khi tham gia một hoạt động ngoại khóa hay lớp học kỹ năng.

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ. Bạn luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi bắt tay vào bất cứ công việc nào trong thời điểm này. Bạn không muốn sự sơ suất của mình sẽ gây nên những sai lầm đáng tiếc. Tính cách cẩn thận giúp người tuổi này nhanh chóng phát hiện ra vấn đề và tìm cách sửa chữa.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh được duy trì hài hoà. Vốn là người rạch ròi trong chuyện yêu đương nên không quá khó hiểu khi người cung này luôn có sự bày tỏ cảm xúc rõ ràng với những người xung quanh. Nếu có ai đó làm cho con giáp này rung động, bạn sẽ không ngại là người chủ động tỏ tình.

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ liên tục nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nên bất kỳ khó khăn nào xảy đến cũng có thể thuận lợi giải quyết. Thời gian tới, bản mệnh sẽ đón nhận tin vui về sự thăng tiến. Nhờ vào sự nhạy bén nên con giáp này luôn nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền xung quanh mình. Hiện tại, bản mệnh không cần phải lo lắng về tài chính như thời gian trước.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ thắm thiết yên bình. Dù là tình cảm vợ chồng hay tình yêu lứa đôi cũng đón nhận nhiều tin cát lành. Các cặp đôi có thể an tâm tận hưởng những phút giây yên bình và ấm áp bên cạnh nửa kia của mình.

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026 - Ảnh 3Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

