Chúc mừng 3 con giáp có mệnh phượng hoàng, tháng 1 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón vận may, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ

Tâm sự 14/02/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có mệnh phượng hoàng, tháng 1 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón vận may, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ.

Con giáp tuổi Mão 

Tháng 1 âm lịch, tuổi Mão sẽ đạt được những gì mình mong muốn khi được Tam Hợp Thái Tuế trợ mệnh. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ. Cứ đà này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm cho kỳ nghỉ Tết trước mắt mà không có gì phải vướng bận.

Chúc mừng 3 con giáp có mệnh phượng hoàng, tháng 1 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón vận may, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện làm ăn trong ngày cũng khá thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, khách hàng ra vào nườm nượp, lúc này có thể tính tới chuyện mở rộng quy mô kinh doanh được rồi. Một số người chuẩn bị hàng Tết cũng khá trôi chảy, lợi nhuận tăng vọt.

 

Ở phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh sẽ mang tới cho Mão nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt là với người độc thân. Bạn nên cố gắng nắm bắt thời cơ nhân duyên vượng, nếu có người ưng ý thì chủ động theo đuổi. Chỉ bạn mới biết được ai là người thực sự phù hợp với mình chứ đừng nghe theo lời người khác.

Con giáp tuổi Tuất 

Tháng 1 âm lịch, Thổ Hỏa tương sinh dự báo về phương diện tài lộc của tuổi Tuất rất tốt. Người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn nên đắt hàng. Nhờ vậy tiền bạc đổ về nhiều như nước, có thêm vốn để lấn sân sang lĩnh vực mới, gia tăng nguồn thu nhập.

Chúc mừng 3 con giáp có mệnh phượng hoàng, tháng 1 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón vận may, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất còn có xu hướng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết với các vấn đề xảy ra, có thể con giáp này nhìn thấy và dự đoán được nên hỗ trợ ai đó trong tình huống khó khăn. Cử chỉ đẹp của con giáp này rất được mọi người xung quanh ghi nhận.

Cục diện tam hợp mang lại mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Tuất. Những lo lắng của người độc thân được giải tỏa khi đã hiểu ra một số vấn đề cần tập trung và không còn thiếu niềm tin như trước đây. Một số cặp đôi thậm chí có thể xem đây là ngày gặp gỡ gia đình hai bên khi có điều kiện đủ thuận lợi.

Con giáp tuổi Tý 

Tháng 1 âm lịch, tuổi Tý gặp Chính Ấn, trong ngày làm việc cuối năm này nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên khiến bạn không khỏi vui mừng. Khả năng thăng tiến trong thời gian tới của con giáp này là khá lớn đó. 

Chúc mừng 3 con giáp có mệnh phượng hoàng, tháng 1 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón vận may, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bản mệnh cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình tốt nhất, đó là điều mà cấp trên nhìn thấy rõ ràng. Những công sức bạn bỏ ra chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng ngay thôi.

 

Thủy khí đương vượng, sức khỏe của con giáp này cũng vì thế mà sụt giảm. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải những vấn đề về thận, cuối năm nhiều tiệc tùng, liên hoan, cần lưu ý để không hại sức khỏe.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Về sớm 2 tiếng định gây bất ngờ cho vợ, tôi "hóa đá" trước cảnh tượng trần trụi ngay tại phòng khách

Về sớm 2 tiếng định gây bất ngờ cho vợ, tôi "hóa đá" trước cảnh tượng trần trụi ngay tại phòng khách

Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 33 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm