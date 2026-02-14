Chúc mừng 3 con giáp có mệnh phượng hoàng, tháng 1 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón vận may, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ

Tháng 1 âm lịch, tuổi Mão sẽ đạt được những gì mình mong muốn khi được Tam Hợp Thái Tuế trợ mệnh. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ. Cứ đà này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm cho kỳ nghỉ Tết trước mắt mà không có gì phải vướng bận.

Chuyện làm ăn trong ngày cũng khá thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, khách hàng ra vào nườm nượp, lúc này có thể tính tới chuyện mở rộng quy mô kinh doanh được rồi. Một số người chuẩn bị hàng Tết cũng khá trôi chảy, lợi nhuận tăng vọt.

Ở phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh sẽ mang tới cho Mão nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt là với người độc thân. Bạn nên cố gắng nắm bắt thời cơ nhân duyên vượng, nếu có người ưng ý thì chủ động theo đuổi. Chỉ bạn mới biết được ai là người thực sự phù hợp với mình chứ đừng nghe theo lời người khác.

Con giáp tuổi Tuất

Tháng 1 âm lịch, Thổ Hỏa tương sinh dự báo về phương diện tài lộc của tuổi Tuất rất tốt. Người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn nên đắt hàng. Nhờ vậy tiền bạc đổ về nhiều như nước, có thêm vốn để lấn sân sang lĩnh vực mới, gia tăng nguồn thu nhập.

Tuổi Tuất còn có xu hướng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết với các vấn đề xảy ra, có thể con giáp này nhìn thấy và dự đoán được nên hỗ trợ ai đó trong tình huống khó khăn. Cử chỉ đẹp của con giáp này rất được mọi người xung quanh ghi nhận.

Cục diện tam hợp mang lại mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Tuất. Những lo lắng của người độc thân được giải tỏa khi đã hiểu ra một số vấn đề cần tập trung và không còn thiếu niềm tin như trước đây. Một số cặp đôi thậm chí có thể xem đây là ngày gặp gỡ gia đình hai bên khi có điều kiện đủ thuận lợi.

Con giáp tuổi Tý

Tháng 1 âm lịch, tuổi Tý gặp Chính Ấn, trong ngày làm việc cuối năm này nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên khiến bạn không khỏi vui mừng. Khả năng thăng tiến trong thời gian tới của con giáp này là khá lớn đó.

Bản mệnh cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình tốt nhất, đó là điều mà cấp trên nhìn thấy rõ ràng. Những công sức bạn bỏ ra chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng ngay thôi.

Thủy khí đương vượng, sức khỏe của con giáp này cũng vì thế mà sụt giảm. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải những vấn đề về thận, cuối năm nhiều tiệc tùng, liên hoan, cần lưu ý để không hại sức khỏe.

