Về sớm 2 tiếng định gây bất ngờ cho vợ, tôi 'hóa đá' trước cảnh tượng trần trụi ngay tại phòng khách

Tâm sự gia đình 11/02/2026 14:51

Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.

Mấy ngày trước, tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày những 2 tiếng. Thấy cổng nhà đã mở, tôi nghĩ vợ chắc cũng đã về nhà. Tôi thong thả đi vào mở cửa thì chết đứng ngay trước chuyện bất ngờ phòng khách. Một cảnh tượng trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng. Trên sô pha, vợ tôi đang ngồi cùng một người đàn ông. Điều đáng nói là tư thế của họ rất thân mật, vợ tôi ngồi trên đùi của người đàn ông kia.

Ba người nhìn nhau trong ngượng ngùng và xấu hổ. Vợ tôi nhanh chóng đứng xuống sàn, hỏi tôi hôm nay sao lại về sớm hơn mọi ngày. Vợ tôi nhớ rất rõ giờ giấc đi làm của tôi. Tôi chỉ nói vì hôm nay gặp khách hàng về sớm nên về thẳng nhà luôn, không ghé qua công ty nữa.

Tôi thấy mình ở đây thêm vài phút thì càng khiến cả ba người căng thẳng, nên tôi nhanh chóng tìm đồ đạc rồi lấy cớ đi ra ngoài. Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.

Về sớm 2 tiếng định gây bất ngờ cho vợ, tôi 'hóa đá' trước cảnh tượng trần trụi ngay tại phòng khách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, nếu là một cặp vợ chồng đích thực thì chẳng ai hành xử như vợ chồng tôi. Vì chúng tôi đã gửi đơn ly hôn từ mấy tháng trước, vẫn đang đợi hoàn tất thủ tục đầy đủ. Thời gian này, về mặt pháp lý thì chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng tình cảm thì chẳng còn gì nữa. Một trong cả hai có người mới cũng là chuyện dễ hiểu, tôi càng không thể oán trách vợ dẫn người mới về nhà. 

Tôi và vợ chỉ mới lấy nhau được 3 năm, người đòi ly hôn là vợ tôi. Tôi không giữ được vợ, cô ấy nói đã hết tình cảm với tôi, sống với nhau chỉ thêm mệt mỏi. Tôi đành đồng ý ký đơn. Lý do tôi chẳng nói được lời nào khi vợ dẫn người mới về lúc này cũng một phần vì căn nhà đó là do bố mẹ vợ mua cho chúng tôi. Tôi không muốn rời đi là vì còn muốn níu kéo vợ mình.

Nhưng giờ vợ tôi đã có người yêu mới, tôi phải làm sao đây, có nên kiên trì tiếp tục hay không?

Vừa nhận quyết định ly hôn, tôi bàng hoàng nhìn vợ nôn khan bên đường: Sự thật sau đó khiến tôi muốn xé nát tờ đơn

Vừa nhận quyết định ly hôn, tôi bàng hoàng nhìn vợ nôn khan bên đường: Sự thật sau đó khiến tôi muốn xé nát tờ đơn

Vợ tôi nghe thế thì ngẩn người nhớ ra đã trễ chu kỳ mấy nay. Tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng quả thật vẫn có chút mừng rỡ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội lao vào tòa án rút lại đơn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây

NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm

Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm

Sức khỏe 1 giờ 26 phút trước
Nửa cuối tháng 2/2026, 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý

Nửa cuối tháng 2/2026, 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Đời sống 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhận quyết định ly hôn, tôi bàng hoàng nhìn vợ nôn khan bên đường: Sự thật sau đó khiến tôi muốn xé nát tờ đơn

Vừa nhận quyết định ly hôn, tôi bàng hoàng nhìn vợ nôn khan bên đường: Sự thật sau đó khiến tôi muốn xé nát tờ đơn

Tiếng khóc xé lòng của cháu nhỏ và bí mật rợn người trong phòng kín: Tôi "hóa đá" khi thấy việc chị dâu đang làm

Tiếng khóc xé lòng của cháu nhỏ và bí mật rợn người trong phòng kín: Tôi "hóa đá" khi thấy việc chị dâu đang làm

Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai, tôi "hóa đá" trước câu nói khiến chồng vui như mở cờ

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai, tôi "hóa đá" trước câu nói khiến chồng vui như mở cờ