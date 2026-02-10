Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai, tôi 'hóa đá' trước câu nói khiến chồng vui như mở cờ

Tâm sự gia đình 10/02/2026 16:01

Đến khi biết tôi có thai, chồng và gia đình chồng vui mừng trông ngóng. Tôi được cưng chiều hết mực, chẳng khác gì bà hoàng trong nhà. Tôi hạnh phúc tới mức cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

Người yêu cũ của tôi tên Toàn, anh là bác sĩ khoa sản. Dù đã yêu nhau tới giai đoạn thân mật nhất nhưng chúng tôi đành chia tay sau đó. Nguyên nhân là vì Toàn phải chuyển đến thành phố khác để công tác, yêu xa khiến chúng tôi không giữ được tình cảm.

Sau đó, tôi gặp và yêu Quốc. Anh là người đàn ông sống tình cảm, tinh tế luôn cho tôi cảm giác an toàn. Anh chưa từng hỏi tôi đã có bao nhiêu mối tình nhưng cũng để ý chuyện tôi có còn trinh hay không. Nhưng tôi lại rất yêu Quốc, vì ngoài quan niệm có phần cổ hủ đó ra thì Quốc rất chân thành với tôi. Vì thế, tôi đành giấu hết chuyện người cũ với anh.

Cũng vì để chồng tin tưởng yêu thương mình hơn, tôi quyết định đi vá lại màng trinh. Chồng tôi đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì. Anh ấy hết lòng yêu thương, quan tâm cho tôi. Cha mẹ chồng tôi cũng đối xử tốt với con dâu. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng phải lo lắng gì, có nhà có xe, cuộc sống đủ đầy.

Đến khi biết tôi có thai, chồng và gia đình chồng vui mừng trông ngóng. Tôi được cưng chiều hết mực, chẳng khác gì bà hoàng trong nhà. Tôi hạnh phúc tới mức cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai, tôi 'hóa đá' trước câu nói khiến chồng vui như mở cờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đò, chồng đưa tôi đi khám thai để xem thai đã vào cổ tử cung chưa. Anh nói biết một vị bác sĩ có tiếng, hết lòng với bệnh nhân. Đến khi đến nơi gặp mặt bác sĩ thì tôi lặng người sửng sốt đến mức muốn ngất. Toàn đứng trước mặt tôi trong bộ đồ blouse trắng. Tôi hoảng sợ tột độ, tôi sợ Toàn sẽ nói chuyện cũ, tôi sợ sẽ đánh mất hạnh phúc đang có.

Nhưng trái ngược với thái độ của tôi, Toàn rất bình thản, thậm chí anh còn cười dịu dàng khám cho tôi. Anh nói với chồng tôi: “Thai đang phát triển rất tôi. Chắc do người mẹ biết chăm sóc bản thân nên thai bám rất chắc trong tử cung. Chúc mừng hai vợ chồng, cứ yên tâm dưỡng thai nhé!”.

Câu nói này của Toàn khiến chồng tôi vui mừng lắm, còn tôi thì cúi gằm mặt xấu hổ. Người yêu cũ không hề nói lời nào về chuyện cũ của chúng tôi. Chồng tôi sau đó cứ một mực muốn tôi khám ở phòng khám của Toàn và nhờ Toàn đỡ đẻ cho tôi. Tôi có nên tìm cách từ chối chồng không? Vì tôi cứ nơm nớp lo sợ khi gặp người yêu cũ như thế.

Vỡ mộng về người chồng "mười phân vẹn mười": Tôi kinh hãi phát hiện bộ mặt thật sau vẻ ngoài hiền lành của anh

Vỡ mộng về người chồng "mười phân vẹn mười": Tôi kinh hãi phát hiện bộ mặt thật sau vẻ ngoài hiền lành của anh

Về chung một nhà, anh tỏ ra rất thương vợ con, không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ai cũng nói tôi phúc đức ba đời mới lấy được anh. Tôi cũng đã từng nghĩ mình hạnh phúc. Để rồi khi biết được bộ mặt thật của chồng, tôi mất hoàn toàn niềm tin vào hôn nhân và tình yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Sao quốc tế 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Sao quốc tế 58 phút trước
Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Công an vào cuộc vụ nhóm người đi xe Bently đuổi đánh tài xế ô tô 7 chỗ

Công an vào cuộc vụ nhóm người đi xe Bently đuổi đánh tài xế ô tô 7 chỗ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/2-12/2), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/2-12/2), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Khinh thông gia đi xe máy "ghẻ" đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi biết bí mật 2 tỷ giấu trong chiếc xe cũ

Vỡ mộng về người chồng "mười phân vẹn mười": Tôi kinh hãi phát hiện bộ mặt thật sau vẻ ngoài hiền lành của anh

Vỡ mộng về người chồng "mười phân vẹn mười": Tôi kinh hãi phát hiện bộ mặt thật sau vẻ ngoài hiền lành của anh

Về quê vợ ngủ nhờ phòng mẹ, tôi rùng mình phát hiện "thứ không nên thấy" dưới chiếu

Về quê vợ ngủ nhờ phòng mẹ, tôi rùng mình phát hiện "thứ không nên thấy" dưới chiếu

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong