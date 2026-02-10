Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trả đũa' thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Tâm sự gia đình 10/02/2026 14:38

Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ vì cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi gì nhiều. Giờ mới vỡ lẽ, thì ra đó là nghề nghiệp nên cô ấy mới thành thạo như vậy.

Phụ nữ có nhiều cách trả thù khi đàn ông ngoại tình. Và người vợ cao tay đã khiến tôi một phen thất kinh hồn vía. Cô ấy im lặng chẳng nói gì nhưng lại làm điều này khiến tôi chừa luôn tật lăng nhăng của mình.

Tôi quen Hạnh, một cô gái xinh đẹp làm ở quán cà phê tính đến nay đã được 2 tháng tròn. Cô ấy bảo đang là sinh viên, mới ra trường chưa xin được việc làm đúng ngành nghề. Tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tôi lén lút hẹn hò với cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu. Thậm chí vợ tôi còn biết rõ chúng tôi đi đâu, làm gì và gia đình Hạnh có bao nhiêu người. Cô ấy còn điều tra quá khứ của Hạnh và trình ra trước mặt tôi bằng chứng. 

Năm 18 tuổi, Hạnh ở quê lên thành phố, làm gái bán dâm. Đàn ông đến với cuộc đời của cô ấy đếm không xuể. Nhưng từ khi quen biết nhau, cô ấy thường tỏ ra ngây thơ, không để lộ bất cứ thứ gì trước mặt tôi.

Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ vì cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi gì nhiều. Giờ mới vỡ lẽ, thì ra đó là nghề nghiệp nên cô ấy mới thành thạo như vậy.

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trả đũa' thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói trắng ra là trước tôi đã có vô số người đàn ông "làm chồng" người phụ nữ này. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Chưa hết, vợ tôi còn đặt trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm.

Trên tờ giấy hiện rõ mồn một tên của Hạnh và kết quả là cô ấy bị HIV. Tôi choáng váng mặt mày, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến tái xanh mặt mũi. Vợ tôi trông có vẻ hả hê.

Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi còn dán những tấm hình của Hạnh khắp nhà. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy buồn nôn, ăn không ngon ngủ không yên. Tuy đã đi xét nghiệm, kết quả âm tính nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Chiêu trả thù chồng ngoại tình này của vợ khiến tôi tởn tới già, không bao giờ dám tơ tưởng đến nhân tình hay gái đẹp nữa.

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm. Tôi nghe thế thì thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Dù sao cả hai gần gũi với nhau hơn thì tình cảm càng gắn bó. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi "hóa đá" khi biết công dụng thật sự của nó

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi "hóa đá" khi biết công dụng thật sự của nó

Tâm sự 27 phút trước
Vận đen nhường chỗ phú quý sau ngày 11/2/2026, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Vận đen nhường chỗ phú quý sau ngày 11/2/2026, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Đời sống 48 phút trước
Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Đời sống 51 phút trước
Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Sao quốc tế 54 phút trước
Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Thấy vợ lén lút xách đồ ăn vào viện, tôi bám theo để rồi quỵ ngã khi biết cô ấy đang chăm sóc "người lạ" này

Thấy vợ lén lút xách đồ ăn vào viện, tôi bám theo để rồi quỵ ngã khi biết cô ấy đang chăm sóc "người lạ" này

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Vừa đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi chết lặng trước cảnh tượng trong phòng tắm của vợ

Vừa đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi chết lặng trước cảnh tượng trong phòng tắm của vợ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Lần đầu giặt đồ cho vợ, tôi gục khóc khi phát hiện "bí mật" cô ấy giấu kín bấy lâu nay

Lần đầu giặt đồ cho vợ, tôi gục khóc khi phát hiện "bí mật" cô ấy giấu kín bấy lâu nay

Đêm khuya mở cửa cho chị gái, tôi sững sờ trước chiếc áo ướt sũng và bí mật kinh hoàng giấu sau lớp vải

Đêm khuya mở cửa cho chị gái, tôi sững sờ trước chiếc áo ướt sũng và bí mật kinh hoàng giấu sau lớp vải

4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này