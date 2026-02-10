Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ. Hiện công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ một người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Hải.

Vào tối 9/2, người dân phát hiện ông P.V.T. (SN 1976) nằm bất động trong phòng của nhà nghỉ nói trên. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc ông T. tử vong trong nhà nghỉ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, Công an xã Tân Hải nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Trước đó, ông T. đến thuê phòng tại nhà nghỉ và thời điểm phát hiện vụ việc, trong phòng chỉ có một mình nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân ông T. tử vong.

Vụ việc thu hút nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi trước khu vực nhà nghỉ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-nguoi-an-ong-tu-vong-trong-nha-nghi-752731.html