Khu xưởng nhựa lớn bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm

Đời sống 10/02/2026 10:58

Xưởng nhựa hơn 1.000m² tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên bốc cháy dữ dội trong đêm, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên sau hơn 3 giờ ngọn lửa mới được khống chế.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, lúc 0h ngày 10/2, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên - cho biết khoảng 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục người thuộc các đơn vị chức năng đang tập trung cứu hộ tại vụ cháy lớn trên địa bàn. 

Hỏa hoạn xảy ra từ khuya 9-2, tại khu vực xưởng sản xuất sản phẩm từ nhựa. Do bên trong có nhiều vật liệu bắt lửa nên đám cháy bùng lên rất nhanh, lan rộng.

Khu xưởng nhựa lớn bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy xưởng nhựa tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên trong đêm 9/2 - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ VTC News, tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa dễ cháy cùng khói độc bao trùm khu vực xung quanh khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 2h ngày 10/2, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Theo Chủ tịch UBND xã Việt Yên, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xưởng nhựa rộng hơn 1.000m² bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nhiều tường bao và mái tôn đổ sập do sức nóng của vụ hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương thống kê, làm rõ.

Thương tâm: Tài xế tử vong khi đi giao hàng ngày giáp Tết

Thương tâm: Tài xế tử vong khi đi giao hàng ngày giáp Tết

Ngày 9/2, Công an phường An Phú Đông cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ tài xế giao hàng tử vong trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy xưởng nhựa tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát 181 triệu đồng/lượng

Thương tâm: Tài xế tử vong khi đi giao hàng ngày giáp Tết

Thương tâm: Tài xế tử vong khi đi giao hàng ngày giáp Tết

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ độ cao 4m xuống đất, nguy kịch

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ độ cao 4m xuống đất, nguy kịch

Bàng hoàng sập nhà ven kênh ở TP.HCM, 2 người bị thương

Bàng hoàng sập nhà ven kênh ở TP.HCM, 2 người bị thương

Phẫn nộ bé trai 10 tuổi nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

Phẫn nộ bé trai 10 tuổi nghi bị cha đánh bầm tím khắp người