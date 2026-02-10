Khu xưởng nhựa lớn bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm

Đời sống 10/02/2026 10:58

Xưởng nhựa hơn 1.000m² tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên bốc cháy dữ dội trong đêm, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên sau hơn 3 giờ ngọn lửa mới được khống chế.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, lúc 0h ngày 10/2, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên - cho biết khoảng 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục người thuộc các đơn vị chức năng đang tập trung cứu hộ tại vụ cháy lớn trên địa bàn. 

Hỏa hoạn xảy ra từ khuya 9-2, tại khu vực xưởng sản xuất sản phẩm từ nhựa. Do bên trong có nhiều vật liệu bắt lửa nên đám cháy bùng lên rất nhanh, lan rộng.

Khu xưởng nhựa lớn bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy xưởng nhựa tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên trong đêm 9/2 - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ VTC News, tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa dễ cháy cùng khói độc bao trùm khu vực xung quanh khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 2h ngày 10/2, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Theo Chủ tịch UBND xã Việt Yên, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xưởng nhựa rộng hơn 1.000m² bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nhiều tường bao và mái tôn đổ sập do sức nóng của vụ hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương thống kê, làm rõ.

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