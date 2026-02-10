Bé gái ngồi ghế sau đột nhiên mở cửa ô tô dẫn đến vụ va chạm liên hoàn của 6 xe và cái kết

Điều tra của cảnh sát cho thấy hành động vô tình mở cửa sau của chiếc ô tô là nguyên nhân gây ra vụ va chạm liên hoàn 6 xe trên đường Jalan Tun Razak, Malaysia, vào hôm 6/2. Hậu quả khiến người lái xe Suzuki 25 tuổi bị gãy tay trái, trong khi tay đua CFMOTO 30 tuổi bị thương nhẹ.
Video 12:01 10/02/2026

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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