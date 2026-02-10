Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ. Các nhiệm vụ diễn ra nhẹ nhàng, bạn cũng không gặp phải áp lực về doanh số. Tuy nhiên bản mệnh cũng nên chú ý tiết chế lời ăn tiếng nói trong hôm nay kẻo thị phi tới bất ngờ.

Tình hình tài chính trong ngày cũng tương đối ổn định, thời gian này nếu không phải chi tiêu nhiều thì bạn nên có những khoản tiết kiệm. Tết đang đến rất gần, mua sắm trang hoàng nhà cửa cũng nên tiết chế vừa phải, chớ nên lãng phí.

Ở phương diện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này với gia đình, bạn đời cũng hết sức hài hòa. Bạn vốn là người biết đối nhân xử thế, cứ xử khéo léo hợp lòng người nên ít khi gây ra mâu thuẫn với người khác. Người độc thân tràn ngập hy vọng về tình yêu dù hiện tại vẫn đang lẻ bóng.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, Chính Tài phù trợ, người tuổi Mão có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là thời điểm để bạn phát huy tiềm lực của bản thân, vì vậy, trước khi bắt tay vào công việc, hãy lên kế hoạch rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Những người luôn cần cù và chăm chỉ cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bạn có thể không giàu có một cách bất ngờ nhưng tài sản của bạn lại bền vững và tăng lên theo năm tháng. So với những người đồng trang lứa, bạn đã có một tài sản đáng kể.

Kim khắc Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, Tam Hợp tác động tích cực tới tinh thần của người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cho dù đó là công việc mới bạn chưa hề tiếp xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm quanh mình.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó dù đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!