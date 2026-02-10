Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10/02/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở vào đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ. Các nhiệm vụ diễn ra nhẹ nhàng, bạn cũng không gặp phải áp lực về doanh số. Tuy nhiên bản mệnh cũng nên chú ý tiết chế lời ăn tiếng nói trong hôm nay kẻo thị phi tới bất ngờ. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình hình tài chính trong ngày cũng tương đối ổn định, thời gian này nếu không phải chi tiêu nhiều thì bạn nên có những khoản tiết kiệm. Tết đang đến rất gần, mua sắm trang hoàng nhà cửa cũng nên tiết chế vừa phải, chớ nên lãng phí.

 

Ở phương diện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này với gia đình, bạn đời cũng hết sức hài hòa. Bạn vốn là người biết đối nhân xử thế, cứ xử khéo léo hợp lòng người nên ít khi gây ra mâu thuẫn với người khác. Người độc thân tràn ngập hy vọng về tình yêu dù hiện tại vẫn đang lẻ bóng.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, Chính Tài phù trợ, người tuổi Mão có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là thời điểm để bạn phát huy tiềm lực của bản thân, vì vậy, trước khi bắt tay vào công việc, hãy lên kế hoạch rõ ràng. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người luôn cần cù và chăm chỉ cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bạn có thể không giàu có một cách bất ngờ nhưng tài sản của bạn lại bền vững và tăng lên theo năm tháng. So với những người đồng trang lứa, bạn đã có một tài sản đáng kể.

 

Kim khắc Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, Tam Hợp tác động tích cực tới tinh thần của người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cho dù đó là công việc mới bạn chưa hề tiếp xúc. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm quanh mình.

 

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó dù đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng vào đúng 20h hôm nay, ngày 9/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10/2, 11/2 và 12/2), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, Phú Quý nứt vách, nghèo mấy cũng giàu

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10/2, 11/2 và 12/2), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, Phú Quý nứt vách, nghèo mấy cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà sau ngày 10/2/2026

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà sau ngày 10/2/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát 181 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc trong ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Trúng số độc đắc trong ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/2/2026, 3 con giáp may mắn tột độ, đổi vận giàu sang, Tài Lộc ùn ùn, công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/2/2026, vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/2/2026, vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' Thần Tài, Quý Nhân dõi theo sau, tiền bạc quấn chặt thân, muốn buông cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' Thần Tài, Quý Nhân dõi theo sau, tiền bạc quấn chặt thân, muốn buông cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp danh lợi song toàn, thu hái bộn tiền, vận trình vụt sáng hơn sao, công việc suôn sẻ trăm đường

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp danh lợi song toàn, thu hái bộn tiền, vận trình vụt sáng hơn sao, công việc suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Tư 11/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi thứ Tư 11/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, Phú Quý theo chân, Tài Lộc bám riết, vận đỏ rơi trúng đầu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, Phú Quý theo chân, Tài Lộc bám riết, vận đỏ rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

5 đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Ai phạm phải coi như "đuổi khéo" tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi

5 đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Ai phạm phải coi như "đuổi khéo" tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10/2, 11/2 và 12/2), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, Phú Quý nứt vách, nghèo mấy cũng giàu

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10/2, 11/2 và 12/2), 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, Phú Quý nứt vách, nghèo mấy cũng giàu

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà sau ngày 10/2/2026

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà sau ngày 10/2/2026

Trúng số độc đắc trong ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Trúng số độc đắc trong ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/2/2026, vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/2/2026, vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' Thần Tài, Quý Nhân dõi theo sau, tiền bạc quấn chặt thân, muốn buông cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' Thần Tài, Quý Nhân dõi theo sau, tiền bạc quấn chặt thân, muốn buông cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp danh lợi song toàn, thu hái bộn tiền, vận trình vụt sáng hơn sao, công việc suôn sẻ trăm đường

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp danh lợi song toàn, thu hái bộn tiền, vận trình vụt sáng hơn sao, công việc suôn sẻ trăm đường