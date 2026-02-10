Khám phá 'khung giờ vàng' cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Người xưa tin rằng, giờ lành chính là lúc giao thoa giữa đất trời, giúp lời nhắn nhủ của gia chủ theo chân ông Táo về trời được vẹn tròn nhất. Chính vì thế, chọn một giờ đẹp để làm lễ không chỉ là nét đẹp tâm linh mà còn là niềm gửi gắm về một năm mới tràn đầy phúc lộc, may mắn và hạnh phúc cho cả gia đình.

Thời điểm tốt nhất để làm lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026

Theo quan điểm phong thủy, các ngày tốt mọi người có thể tham khảo để cúng ông Công ông Táo ngoài chính ngày 23 tháng Chạp (10/02/2026 dương lịch) gồm: 

+ Ngày 19 tháng Chạp (6/02/2026 dương lịch)

+ Ngày 20 tháng Chạp (7/02/2026 dương lịch)

+ Ngày 21 tháng Chạp (8/02/2026 dương lịch)

Về giờ cúng ông công ông táo đẹp 2026 trong các ngày, mọi người có thể tham khảo chọn những giờ hoàng đạo để thực hiện lễ cúng. Các khung giờ hoàng đạo phù hợp của các ngày trên để thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo là:

+ Ngày 19 tháng Chạp: Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

+ Ngày 20 tháng Chạp: Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

+ Ngày 21 tháng Chạp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

+ Ngày 23 tháng Chạp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Khám phá 'khung giờ vàng' cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Văn khấn Nôm truyền thống cúng ông Công ông Táo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Tín chủ chúng con là: [Họ tên của bạn]

Ngụ tại: [Địa chỉ của bạn]

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, xiêm áo, kính dâng tôn thần, thắp nén tâm hương, thành tâm bái thỉnh.

Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Ngài là vị thần linh cai quản bếp núc trong gia đình, giữ lửa hạnh phúc và đem lại bình an cho mọi nhà. Nay tín chủ chúng con chuẩn bị lễ vật tiễn ngài về chầu trời, kính mong ngài phù hộ độ trì cho gia đạo an khang, gia đình hòa thuận, mọi sự hanh thông.

Chúng con kính xin chư vị thần linh, tiếp tục phù hộ cho gia đình chúng con năm mới Ất Tỵ 2025 được bình an, mạnh khỏe, vạn sự tốt lành.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Khám phá 'khung giờ vàng' cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Văn khấn cổ truyền Việt Nam cúng ông Công ông Táo

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ chúng con là: [Họ tên của bạn]

Ngụ tại: [Địa chỉ của bạn]

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hướng dẫn chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo 2026: Đầy đủ, trang nghiêm và đúng lễ.

Hướng dẫn chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo 2026: Đầy đủ, trang nghiêm và đúng lễ.

Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hằng năm, nghi thức cúng Táo Quân lại trở thành nét đẹp không thể thiếu trong mỗi nếp nhà Việt. Để buổi lễ tiễn đưa các vị thần bếp về trời thêm phần trang nghiêm và trọn vẹn, hãy cùng điểm lại danh sách những lễ vật và món ăn nhất định phải có trên mâm cỗ truyền thống.

