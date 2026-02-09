Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Đời sống 09/02/2026 10:01

Sáng 9/2, Công an phường Pleiku đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ hành hung dẫn đến việc em N.Q.H (học sinh lớp 9) tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, rạng sáng 7/2, em N.Q.H đang ngồi uống nước cùng 2 người bạn (1 nam và 1 nữ) trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku.

 

Lúc này, có một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy qua rồi dừng lại. Tại đây, nhóm thanh thiếu niên đã xông đến dùng tay, chân đấm, đá nhiều cái vào thân thể em N.Q.H. Người bạn đang ngồi cùng em N.Q.H cũng bị nhóm thanh thiếu niên vây đánh tới tấp.

Sau khi bị đánh, em N.Q.H bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu. 

Tại đây, các bác sĩ xác định em N.Q.H bị xuất huyết não nặng, tiên lượng xấu. Đến khoảng 21 giờ ngày 8/2, em N.Q.H đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Qua đó xác định 3 thanh thiếu niên tham gia vụ việc hành hung trên. Trong số này có 2 thiếu niên đang là học sinh tại Trường THCS Trưng Vương và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), 1 đối tượng còn lại trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Bước đầu nhóm này khai nhận nguyên nhân ra tay đánh hội đồng em N.Q.H là do ghen tuông.

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong - Ảnh 1
Sau khi bị đánh dã man, nam sinh lớp 9 đã tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn), vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi tiết 2 sáng thứ Sáu ngày 31/10, tại phòng học E302 (tầng 3) của nhà trường.

Khi đó, học sinh N.T.A.T., 15 tuổi, trú tại tổ dân phố Học Thượng, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, học lớp điện công nghiệp 65B2, ngành điện công nghiệp (đồng thời đang học lớp 10, hệ giáo dục thường xuyên) bị một nhóm bạn lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi, xem điện thoại trong lớp học.

Khi vụ việc xảy ra, một số thầy cô đang giải lao ở các phòng học cùng tầng được học sinh phản ánh đã sang phòng E302 đưa em N.T.A.T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu ban đầu.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của em T. nguy cấp, lãnh đạo nhà trường đã gọi điện thoại đề nghị Bệnh viện An Việt ở xã Triệu Sơn đưa ô tô đến chở em T. đi cấp cứu và thông báo cho gia đình em T. biết. 

Sau khi đưa em T. đi cấp cứu, lãnh đạo nhà trường đã họp khẩn các bộ phận liên quan, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ gia đình nạn nhân trong khi cấp cứu, chăm sóc em T. tại Bệnh viện An Việt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Lãnh đạo nhà trường đã đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho nạn nhân.

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