NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 10.000 chai nước hoa giả

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa xác lập và triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn trên không gian mạng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Tuyến (36 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Thị Hoài Hiệp (35 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Hiền (32 tuổi), Thái Vĩ Khương (39 tuổi, cùng quê Gia Lai) để điều tra về tội "buôn bán hàng giả".

Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đã phát hiện đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn trên không gian mạng nên xác lập chuyên án để đấu tranh. 

NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 10.000 chai nước hoa giả - Ảnh 1
Hình ảnh sản phẩm nước hoa giả mà các đối tượng buôn bán trên mạng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm, gồm:

Kho hàng nằm trên đường số 8, phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng nằm trên đường số 21, phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; kho hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội và nhà không số đường 53 phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

 

Kết quả đấu tranh chuyên án bước đầu xác định từ đầu năm 2025 đến nay các nghi can đã bán ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tomford, Dolce & Gabbana… trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỉ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng và quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 10.000 chai nước hoa giả - Ảnh 2NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 10.000 chai nước hoa giả - Ảnh 3
Hình ảnh sản phẩm nước hoa giả mà các đối tượng buôn bán trên mạng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, các sản phẩm mỹ phẩm giả này không qua kiểm định chất lượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, không an toàn cho người dùng, khi sử dụng các sản phẩm giả này trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trưa 7/2, BSCK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, phụ trách một trạm vệ tinh thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết ông cùng cộng sự vừa tiếp nhận một trường hợp sinh rớt thương tâm.

