Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi

Đời sống 07/02/2026 13:42

Trưa 7/2, BSCK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, phụ trách một trạm vệ tinh thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết ông cùng cộng sự vừa tiếp nhận một trường hợp sinh rớt thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 6/2, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Gia An 115 TPHCM, cho hay vừa cấp cứu thành công một ca đẻ rớt tại nhà trọ trong đêm. Thai phụ là chị Đ.T.T.D (28 tuổi, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM)

Chị D. mang thai được 36 tuần nhưng khám thai không đều, quản lý thai kém – một điểm chung ở nhiều ca đẻ rớt mà lực lượng cấp cứu thường gặp. Lực lượng cấp cứu đã có mặt kịp thời để đỡ đẻ cho chị D. Một bé trai kháu khỉnh nặng 3 kg chào đời an toàn. Hai mẹ con được nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện Tân Phú.

Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi - Ảnh 1
Bé trai nặng 3kg đã chào đời an toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trạm cấp cứu vệ tinh 115 số 32, cho biết khi ê-kíp đến hiện trường, trẻ sơ sinh đã ngừng thở, không còn mạch. Các biện pháp hồi sinh tim phổi được triển khai khẩn cấp nhưng không mang lại kết quả. Sau đó, ê-kíp đã đưa sản phụ đến bệnh viện gần nhất để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe hậu sản.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp vô cùng đáng tiếc bởi không phải tai nạn bất khả kháng. Việc đau bụng kéo dài nhiều giờ trước khi sinh là dấu hiệu nguy hiểm, đặc biệt ở thai phụ mới mang thai 28 tuần. Nếu người mẹ được đưa đến cơ sở y tế sớm, thai nhi vẫn còn cơ hội cứu sống.

Các chuyên gia y tế cho rằng, tình trạng đẻ rơi tại nhà không đơn thuần là sinh ngoài ý muốn mà là hệ quả của việc không khám thai đầy đủ, thiếu kiến thức nhận biết dấu hiệu nguy hiểm trong thai kỳ và chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế khẩn cấp.

Qua sự việc trên, ngành y tế tiếp tục khuyến cáo: khi phụ nữ mang thai xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, ra máu, vỡ ối hoặc cử động thai giảm, cần đến bệnh viện ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân cần gọi cấp cứu 115 để được hỗ trợ kịp thời, thay vì sử dụng các phương tiện vận chuyển thông thường.

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   thai phụ đẻ rớt tin moi để rớt

TIN MỚI NHẤT

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 15 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 30 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 1 giờ 21 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương