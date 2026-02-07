Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi

Trưa 7/2, BSCK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, phụ trách một trạm vệ tinh thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết ông cùng cộng sự vừa tiếp nhận một trường hợp sinh rớt thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 6/2, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Gia An 115 TPHCM, cho hay vừa cấp cứu thành công một ca đẻ rớt tại nhà trọ trong đêm. Thai phụ là chị Đ.T.T.D (28 tuổi, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM)

Chị D. mang thai được 36 tuần nhưng khám thai không đều, quản lý thai kém – một điểm chung ở nhiều ca đẻ rớt mà lực lượng cấp cứu thường gặp. Lực lượng cấp cứu đã có mặt kịp thời để đỡ đẻ cho chị D. Một bé trai kháu khỉnh nặng 3 kg chào đời an toàn. Hai mẹ con được nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện Tân Phú.

Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi - Ảnh 1
Bé trai nặng 3kg đã chào đời an toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trạm cấp cứu vệ tinh 115 số 32, cho biết khi ê-kíp đến hiện trường, trẻ sơ sinh đã ngừng thở, không còn mạch. Các biện pháp hồi sinh tim phổi được triển khai khẩn cấp nhưng không mang lại kết quả. Sau đó, ê-kíp đã đưa sản phụ đến bệnh viện gần nhất để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe hậu sản.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp vô cùng đáng tiếc bởi không phải tai nạn bất khả kháng. Việc đau bụng kéo dài nhiều giờ trước khi sinh là dấu hiệu nguy hiểm, đặc biệt ở thai phụ mới mang thai 28 tuần. Nếu người mẹ được đưa đến cơ sở y tế sớm, thai nhi vẫn còn cơ hội cứu sống.

Các chuyên gia y tế cho rằng, tình trạng đẻ rơi tại nhà không đơn thuần là sinh ngoài ý muốn mà là hệ quả của việc không khám thai đầy đủ, thiếu kiến thức nhận biết dấu hiệu nguy hiểm trong thai kỳ và chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế khẩn cấp.

Qua sự việc trên, ngành y tế tiếp tục khuyến cáo: khi phụ nữ mang thai xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, ra máu, vỡ ối hoặc cử động thai giảm, cần đến bệnh viện ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân cần gọi cấp cứu 115 để được hỗ trợ kịp thời, thay vì sử dụng các phương tiện vận chuyển thông thường.

