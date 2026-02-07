Một nhịp cầu Long Biên gặp sự cố, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua cầu

Đời sống 07/02/2026 08:01

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết lúc 18h15 ngày 2/2, nhân viên tuần đường của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải đã phát hiện bản thép tiếp điểm của giàn thép ở nhịp số 18 của cầu Long Biên bị đứt.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 2/2, trong quá trình tuần tra, nhân viên Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải phát hiện hư hỏng tại nút dàn thép mạ thượng giữa ô 10 và ô 11, thuộc nhịp 18 cầu Long Biên. Kiểm tra cho thấy bản thép tiếp điểm tại vị trí này bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút dàn thượng và hạ lưu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công trình và hoạt động vận tải đường sắt.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã quyết định phong tỏa khu gian Hà Nội - Gia Lâm để tổ chức sửa chữa, gia cố. Từ ngày 5/2, các đoàn tàu không được phép chạy qua cầu Long Biên.

Một nhịp cầu Long Biên gặp sự cố, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua cầu - Ảnh 1

Vị trí bản thép là nơi tiếp điểm của nhiều thanh thép của giàn thép cầu Long Biên bị đứt - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Các chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng được điều chỉnh, đón và trả khách tại ga Gia Lâm thay cho ga Hà Nội. Tàu khách tuyến Hà Nội - Lào Cai vẫn đón trả khách tại ga Hà Nội nhưng chạy theo hướng Hà Nội - Văn Điển - Hà Đông - Lào Cai và ngược lại, không đi qua cầu Long Biên. Đối với vận tải hàng hóa, các đoàn tàu phải vòng qua cầu Thăng Long để vào tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển.

Song song với việc điều chỉnh tổ chức chạy tàu, các đơn vị thi công và tư vấn đã huy động hệ thống trụ tạm bằng cột palê thép hình để chống đỡ nút dàn bị hỏng; tiến hành sửa chữa, khắc phục và thay thế các bản thép tiếp điểm, nút dàn thép mạ thượng tại nhịp 18.

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Lắp dựng hệ trụ tạm để chống đỡ nút dàn bị hỏng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VnExpress, đến ngày 11/2 việc thay thế các bản thép tiếp điểm sẽ hoàn thành. Sau đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức thử tải cầu. Nếu kết quả thử tải bảo đảm yêu cầu an toàn, ngành đường sắt sẽ cho phép tàu nhẹ chạy qua cầu với tốc độ hạn chế tối đa.

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Quốc Vượng cho biết cầu Long Biên đã được nhiều lần sửa chữa, gia cố, song do thời gian khai thác kéo dài 124 năm và từng bị chiến tranh đánh phá, kết cấu thép bị rỉ, nhiều vị trí thanh đầu dàn và bản nút bị hao mòn tiết diện, tồn tại nhiều hư hỏng tiềm ẩn khó dự báo. Trước khi xảy ra sự cố, cầu chỉ được khai thác với tốc độ hạn chế 15 km/h.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, được khởi công năm 1899 và khánh thành năm 1902. Sau hơn một thế kỷ sử dụng, nhiều hạng mục của cầu đã xuống cấp. Thời gian gần đây, cầu đang được sửa chữa tổng thể; phần lan can và mặt đường đã hoàn thành, trụ và gầm cầu tiếp tục được gia cố kỹ thuật.

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