Cháy cơ sở mai táng trong đêm ở TP.HCM, giải cứu 3 người đang mắc kẹt

Đời sống 06/02/2026 13:50

Tại phường Bến Cát, xảy ra vụ cháy cơ sở mai táng trên Quốc lộ 13, người dân mắc kẹt bên trong được giải cứu kịp thời ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/2, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trại hòm trên địa bàn phường Bến Cát.

Theo thông tin ban đầu, lúc nửa đêm, một trại hòm trên Quốc lộ 13, phường Bến Cát, TPHCM bất ngờ bốc cháy. Phát hiện hỏa hoạn, người dân sống gần đó hô hoán, dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Lửa bùng phát nhanh khiến mọi người bất lực, lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Nhận tin báo từ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM cùng phường Bến Cát nhanh chóng đến hiện trường.

Cháy cơ sở mai táng trong đêm ở TP.HCM, giải cứu 3 người đang mắc kẹt - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy cơ sở mai táng ở phường Bến Cát, TPHCM - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiếp cận, giải cứu an toàn gia đình 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong trại hòm bị thiêu rụi.

Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn là trại hòm P.V. thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Cũ, nay là phường Bến Cát, TPHCM. Đây là một trong những cơ sở mai táng lớn nhất khu vực Bình Dương cũ.

Cháy cơ sở mai táng trong đêm ở TP.HCM, giải cứu 3 người đang mắc kẹt - Ảnh 2Cháy cơ sở mai táng trong đêm ở TP.HCM, giải cứu 3 người đang mắc kẹt - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

