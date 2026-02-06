Thông tin MỚI về 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Đời sống 06/02/2026 10:34

Ngày 6/2, Bộ Công an phát đi thông tin biểu dương chiến công xuất sắc của công an các đơn vị, địa phương trong vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Gia Lai sáng nay họp báo về vụ bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng xảy ra ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Trước đó, ngày 5/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương trong việc điều tra, bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Các đơn vị được biểu dương gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin MỚI về 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 1
Một đối tượng trong vụ cướp ngân hàng bị bắt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo nội dung thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo cho biết, ngày 19/1, hai đối tượng sử dụng súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận nhân dân. Mặc dù thông tin về đặc điểm nhận dạng đối tượng rất hạn chế, phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có sự đối phó quyết liệt với cơ quan chức năng, song với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, các lực lượng đã tập trung điều tra, truy xét.

Đến ngày 5/2, công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, làm rõ vụ án, bắt giữ thành công 2 đối tượng gây án, thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng quan trọng liên quan.

Thông tin MỚI về 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 2
Hai đối tượng cướp trên đường tẩu thoát - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, bắt giữ các đối tượng đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Chiến công này còn có ý nghĩa thiết thực, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn để nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí bình yên, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng và biểu dương các tập thể đã lập thành tích xuất sắc, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Danh tính người chồng tạt xăng đốt ‘vợ hờ’ bất thành

Danh tính người chồng tạt xăng đốt ‘vợ hờ’ bất thành

Nghi ngờ vợ hờ ngoại tình nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp ngân hàng tin moi cướp ngân hàng ở Gia Lai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày mai (7/2/2026), 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày mai (7/2/2026), 3 con giáp 'hứng trọn lộc Trời', quý nhân bám gót phát tài, tha hồ hốt bạc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Đời sống 44 phút trước
NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Đời sống 51 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son đúng ngày 7/2/2026, Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

3 con giáp 'vận đỏ như son đúng ngày 7/2/2026, Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng

Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Tử vi tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp được mệnh danh cỗ máy in tiền, Thần Tài rót lộc về tới cửa, may mắn hiện rõ trên mặt

Tử vi tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp được mệnh danh cỗ máy in tiền, Thần Tài rót lộc về tới cửa, may mắn hiện rõ trên mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Thương tâm: Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than

Thương tâm: Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Thông tin MỚI về 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Thông tin MỚI về 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 6/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 6/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Mâm cỗ 23 tháng Chạp: Dù bận đến mấy cũng đừng quên món đồ cúng này!

Mâm cỗ 23 tháng Chạp: Dù bận đến mấy cũng đừng quên món đồ cúng này!

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Thương tâm: Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than

Thương tâm: Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than

Giá vàng hôm nay, ngày 6/2/2026: Vàng miếng SJC giảm sốc 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/2/2026: Vàng miếng SJC giảm sốc 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM

Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai