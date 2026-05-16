Danh tính người phụ nữ hôn mê vì ngộ độc thuốc tê sau khi hút mỡ tại phòng khám

Đời sống 16/05/2026 16:02

Sáng 13/5, bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ê kíp điều trị đã cắt cơn co giật và kiểm soát thành công huyết áp cho người bệnh. Tri giác bà cải thiện nhẹ nhờ y bác sĩ phối hợp nhiều thiết bị hồi sức và áp dụng phác đồ giải độc Lidocaine chuyên biệt trong những ngày qua.

Theo thông tin từ, ngày 13/5, BSCKII Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện đang tiếp nhận cấp cứu, điều trị một trường hợp bị biến chứng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bệnh nhân là một phụ nữ (SN 1973, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 8/5. Theo thông tin ban đầu, trước đó bệnh nhân thực hiện thủ thuật hút mỡ vùng hông, lưng và vùng cằm tại một phòng khám ở TP Hồ Chí Minh. Sau thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng co giật và hôn mê.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân đã hôn mê độ 3 (thang đo glasgow đạt 6 điểm), phải duy trì thuốc an thần để kiểm soát co giật, tụt huyết áp, phải hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng qua nội khí quản.

Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Cấp cứu xử lý ổn định về huyết áp, hô hấp và tuần hoàn, sau đó chuyển lên Khoa Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục theo dõi, với chẩn đoán ngộ độc thuốc tê Lidocaine.

Nữ bệnh nhân được các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc tích cực - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, BSCKII Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới chia sẻ, ê-kíp điều trị đã xử trí cho bệnh nhân theo đúng phác đồ giải độc Lidocaine, đồng thời sử dụng đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa liên quan để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị cho người phụ nữ. Sau vài ngày điều trị, bệnh nhân có cải thiện tri giác nhẹ, không còn xuất hiện các cơn co giật, huyết áp tạm thời được kiểm soát nhưng vẫn duy trì thở máy qua nội khí quản.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện đã báo cáo trường hợp tai biến thẩm mỹ này đến Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

