Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim

Đặc biệt, Lưu Vũ Ninh nhấn mạnh, dự án lần này có sự tham gia của nhiều tiền bối trong nghề và thầy cô của anh. Lưu Vũ Ninh khiêm tốn gọi mình là một “diễn viên nhỏ” và bày tỏ vinh dự khi được hợp tác với những người mình kính trọng, nên anh không muốn họ phải chịu phiền toái do mình gây ra.

Lưu Vũ Ninh đã gửi 2 tin nhắn vào nhóm fan, chia sẻ về hoạt động hiện tại và đưa ra một số thỉnh cầu. Nam diễn viên cho biết, anh vừa mới vào đoàn phim mấy ngày nay, đang trong quá trình điều chỉnh trạng thái và nghiêm túc với công việc. Vì vậy, Lưu Vũ Ninh cầu xin người hâm mộ đừng đến dưới khách sạn nơi anh nghỉ ngơi để theo dõi, gây phiền phức cho nhân viên khách sạn cũng như đoàn phim. Nam diễn viên mong fan không lan truyền những bức ảnh chụp lén hay lịch trình ở khách sạn bị rò rỉ. Anh cho biết, “muốn giữ chút thể diện”.

Tình trạng các diễn viên bị theo đuôi, chặn trước cửa khách sạn để quay lén, chụp lén từ lâu đã là vấn nạn của giới giải trí Hoa ngữ. Lưu Vũ Ninh dự đoán điều này có thể xảy ra, gây ảnh hưởng quá trình quay phim, nên đã “rào trước” với fan. Đây không phải lần đầu nam diễn viên vạch rõ ranh giới với người hâm mộ. Trước đó, anh từng nhiều lần thể hiện thái độ không khoan nhượng với hành vi đi quá giới hạn của “fan cuồng”.

Anh lên án các hành vi quay lén, chặn trước cửa phòng gym, thậm chí có lần điện thoại trong phòng khách sạn bị fan cuồng gọi liên tục đến mức anh phải rút dây kết nối.

Mặt khác, hành động của Lưu Vũ Ninh cũng cho thấy anh rất coi trọng dự án “Thiết chứng”. Đây là tác phẩm đầu tiên anh tham gia sau khoảng 1 năm rưỡi không đóng phim.

“Thiết chứng” là bộ phim hình sự - tội phạm quy tụ đội ngũ sản xuất đình đám. Đạo diễn là Ngũ Bách, người từng làm nên “Tảo hắc phong bạo”; còn biên kịch là Trần Dục Tân của “Hành động phá băng”.

Phim nhận được sự chỉ đạo trọng điểm từ Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc, đồng thời được Quỹ hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương tài trợ. Màn đối đầu giữa Lưu Vũ Ninh và Tôn Hồng Lôi cũng được mong đợi.

Tôn Hồng Lôi được mệnh danh là “thị đế đại mãn quán” của truyền hình Trung Quốc, từng chinh phục các giải thưởng phim ảnh hàng đầu đất nước tỉ dân như Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên… Anh vốn là gương mặt quen thuộc của dòng phim phòng chống tội phạm. Trong “Thiết chứng”, Tôn Hồng Lôi, anh vào vai một chuyên gia hình sự.

Còn Lưu Vũ Ninh đã có lựa chọn bứt phá bản thân, thử sức với vai phản diện “ông trùm xã hội đen”, bề ngoài là doanh nhân nho nhã nhưng bên trong lại vô cùng tàn nhẫn.