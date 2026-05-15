Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy

Sao quốc tế 15/05/2026 15:35

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ bị bắt gặp xuất hiện tại một bệnh viện có khoa sản phụ khoa, khiến mạng xã hội dấy lên hàng loạt đồn đoán. Nhiều người liên tục suy diễn về đời tư của nam diễn viên, đặc biệt trong bối cảnh anh đã ly hôn Angelababy nhiều năm.

Mới đây, giới giải trí Hoa ngữ xôn xao khi một tay săn ảnh đăng video mới của Huỳnh Hiểu Minh và nói bắt gặp nam diễn viên xuất hiện tại bệnh viện phụ sản.

Trong video, Huỳnh Hiểu Minh che chắn rất kín, xuất hiện ở bệnh viện khoảng một tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ lên xe rời đi. Vì tài khoản đăng video cố tình nhấn mạnh từ khóa “bệnh viện phụ sản”, lập tức làm dấy lên vô số suy đoán từ dư luận. Đặc biệt khi Huỳnh Hiểu Minh là ngôi sao thường xuyên được chú ý bởi những tin tức về tình cảm. Tuy nhiên, phía Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh chóng phản hồi. Chiều cùng ngày, phòng làm việc của anh trực tiếp gắn thẻ tài khoản đăng video trước đó và làm rõ về sự việc.

Đại diện của Huỳnh Hiểu Minh đáp trả: “Chúng tôi nghĩ rằng bạn đã hiểu nhầm. Đây là một bệnh viện đa khoa tư nhân. Ông chủ của chúng tôi bị khó chịu ở đốt sống cổ nên đến làm vật lý trị liệu phục hồi thôi, xin hãy hiểu cho”.

Kèm với đó là phiếu khám chữa bệnh của Huỳnh Hiểu Minh tại bệnh viện vào ngày 10.5 với chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ.

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy - Ảnh 1

Không ít khán giả ban đầu tiếp tục liên hệ sự việc với Huỳnh Hiểu Minh, cho rằng cả hai có động thái bất thường cùng thời điểm. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, Angelababy chỉ đến khám nha khoa. Dù vậy, vẻ ngoài khá mệt mỏi của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người lo lắng. Trong loạt ảnh được đăng tải, Angelababy lộ rõ sự thiếu sức sống sau khi rời phòng khám.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc điều trị nha khoa có thể khiến cô bị đau nhức, mất ngủ hoặc ảnh hưởng sức khỏe trong thời gian ngắn. Việc mang theo nhiều thuốc cũng được nhận định là điều bình thường vì quá trình điều trị răng thường đi kèm thuốc kháng viêm, giảm đau và các sản phẩm chăm sóc chuyên dụng.

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về hình ảnh đến bệnh viện cùng Angelababy - Ảnh 2

Sau khi ly hôn vào năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn thường xuyên bị cư dân mạng gắn tên với nhau mỗi khi một trong hai có động thái mới. Từ công việc, đời tư cho đến những lần xuất hiện công khai, cả hai đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận.

Nhiều khán giả cho rằng sự nổi tiếng quá lớn khiến bất kỳ hành động nhỏ nào của nghệ sĩ cũng dễ bị suy diễn. Việc đi bệnh viện vốn là chuyện bình thường nhưng khi đặt vào những ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ lại nhanh chóng biến thành đề tài gây tranh cãi.

Hiện cả Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều chưa có thêm phản hồi về những bàn tán trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ được cho là đang tập trung cho công việc và cuộc sống riêng sau nhiều năm chia tay.

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Ngày 30/4, khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm nhập học, thu hút sự chú ý mạnh từ công chúng. Hơn 20 trong tổng số 23 học viên của lớp có mặt, bao gồm các diễn viên nổi tiếng như Triệu Vy, Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Quách Hiểu Đông, Tổ Phong... cùng sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm Thôi Tân Cầm.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 3 giờ 31 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?