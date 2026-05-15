Trong video, Huỳnh Hiểu Minh che chắn rất kín, xuất hiện ở bệnh viện khoảng một tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ lên xe rời đi. Vì tài khoản đăng video cố tình nhấn mạnh từ khóa “bệnh viện phụ sản”, lập tức làm dấy lên vô số suy đoán từ dư luận. Đặc biệt khi Huỳnh Hiểu Minh là ngôi sao thường xuyên được chú ý bởi những tin tức về tình cảm. Tuy nhiên, phía Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh chóng phản hồi. Chiều cùng ngày, phòng làm việc của anh trực tiếp gắn thẻ tài khoản đăng video trước đó và làm rõ về sự việc.

Mới đây, giới giải trí Hoa ngữ xôn xao khi một tay săn ảnh đăng video mới của Huỳnh Hiểu Minh và nói bắt gặp nam diễn viên xuất hiện tại bệnh viện phụ sản.

Kèm với đó là phiếu khám chữa bệnh của Huỳnh Hiểu Minh tại bệnh viện vào ngày 10.5 với chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ.

Đại diện của Huỳnh Hiểu Minh đáp trả: “Chúng tôi nghĩ rằng bạn đã hiểu nhầm. Đây là một bệnh viện đa khoa tư nhân. Ông chủ của chúng tôi bị khó chịu ở đốt sống cổ nên đến làm vật lý trị liệu phục hồi thôi, xin hãy hiểu cho”.

Không ít khán giả ban đầu tiếp tục liên hệ sự việc với Huỳnh Hiểu Minh, cho rằng cả hai có động thái bất thường cùng thời điểm. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, Angelababy chỉ đến khám nha khoa. Dù vậy, vẻ ngoài khá mệt mỏi của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người lo lắng. Trong loạt ảnh được đăng tải, Angelababy lộ rõ sự thiếu sức sống sau khi rời phòng khám.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc điều trị nha khoa có thể khiến cô bị đau nhức, mất ngủ hoặc ảnh hưởng sức khỏe trong thời gian ngắn. Việc mang theo nhiều thuốc cũng được nhận định là điều bình thường vì quá trình điều trị răng thường đi kèm thuốc kháng viêm, giảm đau và các sản phẩm chăm sóc chuyên dụng.

Sau khi ly hôn vào năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn thường xuyên bị cư dân mạng gắn tên với nhau mỗi khi một trong hai có động thái mới. Từ công việc, đời tư cho đến những lần xuất hiện công khai, cả hai đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận.

Nhiều khán giả cho rằng sự nổi tiếng quá lớn khiến bất kỳ hành động nhỏ nào của nghệ sĩ cũng dễ bị suy diễn. Việc đi bệnh viện vốn là chuyện bình thường nhưng khi đặt vào những ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ lại nhanh chóng biến thành đề tài gây tranh cãi.

Hiện cả Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều chưa có thêm phản hồi về những bàn tán trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ được cho là đang tập trung cho công việc và cuộc sống riêng sau nhiều năm chia tay.