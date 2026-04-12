Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Câu chuyện bắt đầu từ vài năm trước, khi em họ của Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị thi cao học. Là nghệ sĩ đình đám, Huỳnh Hiểu Minh không tìm quan hệ trong giới để đi đường tắt, mà lại nghĩ đến Trương Tuyết Phong - người nổi tiếng vì sự thực tế.

Mới đây, một câu chuyện mà Trương Tuyết Phong - giảng viên/gia sư luyện thi nổi tiếng ở Trung Quốc - tiết lộ về Huỳnh Hiểu Minh đã cho thấy tính cách chân thành, hào phóng của anh ngoài đời; khác hoàn toàn với ấn tượng của khán giả về hình ảnh nhiều người từng trêu chọc Huỳnh Hiểu Minh như “dầu mỡ”, “làm màu” hay “mắc bệnh ngôi sao”.

Trong bữa tiệc, anh luôn gọi “thầy Trương”, chỉ bàn chuyện kế hoạch thi của em họ, không hề nhắc đến danh tiếng của mình, cũng không có chút thái độ bề trên.

Thông thường, những ngôi sao như Huỳnh Hiểu Minh khi muốn liên hệ tư vấn từ blogger giáo dục có thể chỉ cần nhắn WeChat hoặc gọi điện, nhưng Huỳnh Hiểu Minh không làm vậy. Anh đặc biệt đưa cả gia đình tới Bắc Kinh, bày tiệc tiếp đãi, coi Trương Tuyết Phong như người thân.

Sau này Trương Tuyết Phong kể lại trong chương trình: “Tôi tưởng là buổi gặp gỡ công việc, ai ngờ lại giống hệt bữa cơm gia đình. Vợ anh ấy cùng đứng ra mời rượu, cả nhà em họ hỏi tôi đủ thứ, còn Huỳnh Hiểu Minh thì ngồi bên cạnh rót trà, chu đáo hơn cả họ hàng”.

Điều bất ngờ hơn là sau buổi tư vấn, hai người thực sự trở thành “người thân”. Mỗi dịp lễ Tết, Huỳnh Hiểu Minh gửi đến nhà Trương Tuyết Phong rất nhiều quà.

“Có năm Tết, riêng bào ngư tôi ăn nửa tháng, ăn đến mức bị nhiệt, lợi sưng không nói được, còn phải nhắn anh ấy năm sau đừng gửi nhiều nữa, thật sự không ăn nổi”, Trương Tuyết Phong kể.

Theo truyền thông, sự chân thành của Huỳnh Hiểu Minh đã nhiều lần được chứng thực. Ở sân bay gặp fan, anh không nép sau vệ sĩ mà chủ động ký tên, chụp ảnh, thậm chí tự bỏ tiền mời fan ăn bún, uống trà sữa.

Sự chân thành ấy cũng thể hiện trong sự nghiệp diễn xuất. Trước đây, vì cách phát âm tiếng Anh từ “not at all” mà Huỳnh Hiểu Minh bị cư dân mạng chế giễu. Anh không vội thanh minh mà âm thầm luyện tập, sau đó thể hiện khả năng tiếng Anh đã cải thiện rõ rệt trong bộ phim “Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc”, giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Kim Kê, Hoa Biểu.

Để vào vai trong phim “Câu lạc bộ ánh dương”, Huỳnh Hiểu Minh tăng 15kg, đến trường dành cho người khuyết tật trí tuệ quan sát suốt một tháng, tự thiết kế chi tiết như ngón tay không duỗi thẳng, dáng đi lắc lư. Nhờ vai diễn này, anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải.

Ngay cả việc 47 tuổi thi tuyển sinh tiến sĩ trượt, anh cũng thẳng thắn nói “năm sau thi lại”, không tìm lý do bao biện, khiến nhiều người thay đổi cách nhìn.

Người trong giới cho rằng, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng suốt hơn 20 năm không phải ngẫu nhiên.