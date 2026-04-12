Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Sao quốc tế 12/04/2026 13:15

Mới đây, một câu chuyện mà Trương Tuyết Phong - giảng viên/gia sư luyện thi nổi tiếng ở Trung Quốc - tiết lộ về Huỳnh Hiểu Minh đã cho thấy tính cách chân thành, hào phóng của anh ngoài đời; khác hoàn toàn với ấn tượng của khán giả về hình ảnh nhiều người từng trêu chọc Huỳnh Hiểu Minh như “dầu mỡ”, “làm màu” hay “mắc bệnh ngôi sao”.

Câu chuyện bắt đầu từ vài năm trước, khi em họ của Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị thi cao học. Là nghệ sĩ đình đám, Huỳnh Hiểu Minh không tìm quan hệ trong giới để đi đường tắt, mà lại nghĩ đến Trương Tuyết Phong - người nổi tiếng vì sự thực tế.

Thông thường, những ngôi sao như Huỳnh Hiểu Minh khi muốn liên hệ tư vấn từ blogger giáo dục có thể chỉ cần nhắn WeChat hoặc gọi điện, nhưng Huỳnh Hiểu Minh không làm vậy. Anh đặc biệt đưa cả gia đình tới Bắc Kinh, bày tiệc tiếp đãi, coi Trương Tuyết Phong như người thân.

Trong bữa tiệc, anh luôn gọi “thầy Trương”, chỉ bàn chuyện kế hoạch thi của em họ, không hề nhắc đến danh tiếng của mình, cũng không có chút thái độ bề trên.

Sau này Trương Tuyết Phong kể lại trong chương trình: “Tôi tưởng là buổi gặp gỡ công việc, ai ngờ lại giống hệt bữa cơm gia đình. Vợ anh ấy cùng đứng ra mời rượu, cả nhà em họ hỏi tôi đủ thứ, còn Huỳnh Hiểu Minh thì ngồi bên cạnh rót trà, chu đáo hơn cả họ hàng”.

Điều bất ngờ hơn là sau buổi tư vấn, hai người thực sự trở thành “người thân”. Mỗi dịp lễ Tết, Huỳnh Hiểu Minh gửi đến nhà Trương Tuyết Phong rất nhiều quà.

“Có năm Tết, riêng bào ngư tôi ăn nửa tháng, ăn đến mức bị nhiệt, lợi sưng không nói được, còn phải nhắn anh ấy năm sau đừng gửi nhiều nữa, thật sự không ăn nổi”, Trương Tuyết Phong kể.

Theo truyền thông, sự chân thành của Huỳnh Hiểu Minh đã nhiều lần được chứng thực. Ở sân bay gặp fan, anh không nép sau vệ sĩ mà chủ động ký tên, chụp ảnh, thậm chí tự bỏ tiền mời fan ăn bún, uống trà sữa.

Sự chân thành ấy cũng thể hiện trong sự nghiệp diễn xuất. Trước đây, vì cách phát âm tiếng Anh từ “not at all” mà Huỳnh Hiểu Minh bị cư dân mạng chế giễu. Anh không vội thanh minh mà âm thầm luyện tập, sau đó thể hiện khả năng tiếng Anh đã cải thiện rõ rệt trong bộ phim “Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc”, giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Kim Kê, Hoa Biểu.

Để vào vai trong phim “Câu lạc bộ ánh dương”, Huỳnh Hiểu Minh tăng 15kg, đến trường dành cho người khuyết tật trí tuệ quan sát suốt một tháng, tự thiết kế chi tiết như ngón tay không duỗi thẳng, dáng đi lắc lư. Nhờ vai diễn này, anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải.

Ngay cả việc 47 tuổi thi tuyển sinh tiến sĩ trượt, anh cũng thẳng thắn nói “năm sau thi lại”, không tìm lý do bao biện, khiến nhiều người thay đổi cách nhìn.

Người trong giới cho rằng, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng suốt hơn 20 năm không phải ngẫu nhiên.

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Mới đây, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ loạt ảnh chụp với con trai Tiểu Hải Miên trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 13/4/2026, 3 con giáp tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 13/4/2026, 3 con giáp tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà trọ 7 người thương vong tại TP.HCM

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà trọ 7 người thương vong tại TP.HCM

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Dự báo dân số giảm mạnh: Phụ nữ không phải là "tội đồ" của cuộc khủng hoảng sinh đẻ

Dự báo dân số giảm mạnh: Phụ nữ không phải là "tội đồ" của cuộc khủng hoảng sinh đẻ

Xã hội 1 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 13/4/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 13/4/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bị xe tải 10 tấn cán qua, cô gái vẫn suýt mất chân vì tổn thương ít ai ngờ tới

Bị xe tải 10 tấn cán qua, cô gái vẫn suýt mất chân vì tổn thương ít ai ngờ tới

Tin y tế 1 giờ 48 phút trước
Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (13/4-14/4), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (13/4-14/4), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Rẻ như cho nhưng bổ như sâm: Loại rau giúp bảo vệ tim mạch, nhuận tràng và ngủ sâu giấc

Rẻ như cho nhưng bổ như sâm: Loại rau giúp bảo vệ tim mạch, nhuận tràng và ngủ sâu giấc

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi 'gây bão' với tạo hình trong Tướng Môn Độc Hậu

Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi 'gây bão' với tạo hình trong Tướng Môn Độc Hậu

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Thần Tài gửi lộc sau ngày 13/4/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Thần Tài gửi lộc sau ngày 13/4/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Tử vi thứ Hai 13/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Hai 13/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 12/4/2026, 3 con giáp hưởng trọn bình an, vạn sự như ý, Phúc Lộc vô biên, tình tiền duyên mãn khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 12/4/2026, 3 con giáp hưởng trọn bình an, vạn sự như ý, Phúc Lộc vô biên, tình tiền duyên mãn khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi 'gây bão' với tạo hình trong Tướng Môn Độc Hậu

Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi 'gây bão' với tạo hình trong Tướng Môn Độc Hậu

Ngu Thư Hân khẳng định vị thế nữ thần thanh xuân thế hệ mới với loạt tạo hình mới

Ngu Thư Hân khẳng định vị thế nữ thần thanh xuân thế hệ mới với loạt tạo hình mới

Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt'

Vẻ đẹp và khí chất của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ 'gây sốt'

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đau buồn tiễn biệt vợ trong lễ tang

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đau buồn tiễn biệt vợ trong lễ tang

Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên'

Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên'

Nữ diễn viên nổi tiếng khốn đốn vì gánh nợ thay chồng cũ, trả nợ và nuôi gia đình

Nữ diễn viên nổi tiếng khốn đốn vì gánh nợ thay chồng cũ, trả nợ và nuôi gia đình