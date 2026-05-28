Tống Tổ Nhi lộ vóc dáng gầy gò, người hâm mộ không khỏi lo ngại

Theo truyền thông Trung Quốc, Tống Tổ Nhi cao khoảng 1m65 nhưng có thân hình gầy đến mức lộ rõ xương vai, xương sườn và đầu gối. Khi di chuyển, nữ diễn viên thậm chí được cho là có phần loạng choạng. Cân nặng hiện tại của cô được ước tính chưa tới 40kg, tương ứng chỉ số BMI khoảng 14,7 – thấp hơn rất nhiều so với mức khỏe mạnh thông thường.

Những hình ảnh hậu trường gần đây của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi tại phim trường “Tư cung lệnh” ở Hoành Điếm (Trung Quốc) đang trở thành chủ đề bàn tán lớn trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh và video lan truyền, vóc dáng quá mảnh mai của cô khiến nhiều khán giả không khỏi lo ngại.

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, từ khóa liên quan đến “Tống Tổ Nhi gầy trơ xương” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Thực tế, đây không phải lần đầu nữ diễn viên gây tranh cãi vì ngoại hình. Trong quá trình quay phim cổ trang “Khom lưng” trước đó, cô từng giảm khoảng 10kg chỉ trong thời gian ngắn để phù hợp vai diễn. Đến đầu năm nay, khi xuất hiện tại các sự kiện, Tống Tổ Nhi tiếp tục bị nhận xét là quá gầy, gương mặt thiếu sức sống. Bản thân nữ diễn viên từng thừa nhận việc kiểm soát cân nặng là áp lực lớn trong nghề nghiệp. Cô từng nói “giảm cân là sự nghiệp cả đời”, dù không công bố cụ thể số cân hiện tại.

Đáng chú ý, vào tháng 3 vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Tống Tổ Nhi từng hai lần ngất xỉu trên phim trường “Tư cung lệnh” do hạ đường huyết, được cho là xuất phát từ chế độ ăn kiêng khắt khe. Một số nhân viên đoàn phim tiết lộ cô từng rơi vào trạng thái tái nhợt, buộc đoàn phim phải tạm dừng ghi hình để đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc duy trì cân nặng quá thấp trong thời gian dài có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng tuyến giáp, tim mạch và thậm chí dẫn đến loãng xương. Phụ nữ có thể mất mật độ xương nhanh hơn nhiều lần so với bình thường nếu thiếu dinh dưỡng kéo dài.

Hiện phía Tống Tổ Nhi chưa đưa ra phản hồi chính thức về những tranh cãi liên quan đến cân nặng. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ lo lắng khi cho rằng thần sắc của nữ diễn viên sinh năm 1998 đã sa sút rõ rệt, ánh mắt mệt mỏi và thiếu sức sống so với trước đây.

Điều này tạo sự tương phản lớn với hình ảnh tươi tắn của cô trong các tác phẩm trước như “Bảo Liên Đăng tiền truyện” hay “Những đứa con nhà họ Kiều”.

Một bộ phận khán giả cho rằng vẻ đẹp màn ảnh không thể đánh đổi bằng sức khỏe, trong khi một số ý kiến khác lo ngại xu hướng “gầy cực đoan” trong giới giải trí đang tạo ra chuẩn mực thẩm mỹ tiêu cực lan rộng trong xã hội.