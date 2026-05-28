Tống Tổ Nhi lộ vóc dáng gầy gò, người hâm mộ không khỏi lo ngại

Sao quốc tế 28/05/2026 10:15

Gần đây, nhiều ảnh hậu trường của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi trong thời gian quay bộ phim mới “Tư cung lệnh” tại Hoành Điếm (Trung Quốc) đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến thân hình gầy quá mức của cô trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi.

Những hình ảnh hậu trường gần đây của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi tại phim trường “Tư cung lệnh” ở Hoành Điếm (Trung Quốc) đang trở thành chủ đề bàn tán lớn trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh và video lan truyền, vóc dáng quá mảnh mai của cô khiến nhiều khán giả không khỏi lo ngại.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tống Tổ Nhi cao khoảng 1m65 nhưng có thân hình gầy đến mức lộ rõ xương vai, xương sườn và đầu gối. Khi di chuyển, nữ diễn viên thậm chí được cho là có phần loạng choạng. Cân nặng hiện tại của cô được ước tính chưa tới 40kg, tương ứng chỉ số BMI khoảng 14,7 – thấp hơn rất nhiều so với mức khỏe mạnh thông thường.

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, từ khóa liên quan đến “Tống Tổ Nhi gầy trơ xương” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Tống Tổ Nhi lộ vóc dáng gầy gò, người hâm mộ không khỏi lo ngại - Ảnh 1

Thực tế, đây không phải lần đầu nữ diễn viên gây tranh cãi vì ngoại hình. Trong quá trình quay phim cổ trang “Khom lưng” trước đó, cô từng giảm khoảng 10kg chỉ trong thời gian ngắn để phù hợp vai diễn. Đến đầu năm nay, khi xuất hiện tại các sự kiện, Tống Tổ Nhi tiếp tục bị nhận xét là quá gầy, gương mặt thiếu sức sống. Bản thân nữ diễn viên từng thừa nhận việc kiểm soát cân nặng là áp lực lớn trong nghề nghiệp. Cô từng nói “giảm cân là sự nghiệp cả đời”, dù không công bố cụ thể số cân hiện tại.

Đáng chú ý, vào tháng 3 vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Tống Tổ Nhi từng hai lần ngất xỉu trên phim trường “Tư cung lệnh” do hạ đường huyết, được cho là xuất phát từ chế độ ăn kiêng khắt khe. Một số nhân viên đoàn phim tiết lộ cô từng rơi vào trạng thái tái nhợt, buộc đoàn phim phải tạm dừng ghi hình để đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc duy trì cân nặng quá thấp trong thời gian dài có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng tuyến giáp, tim mạch và thậm chí dẫn đến loãng xương. Phụ nữ có thể mất mật độ xương nhanh hơn nhiều lần so với bình thường nếu thiếu dinh dưỡng kéo dài.

Hiện phía Tống Tổ Nhi chưa đưa ra phản hồi chính thức về những tranh cãi liên quan đến cân nặng. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ lo lắng khi cho rằng thần sắc của nữ diễn viên sinh năm 1998 đã sa sút rõ rệt, ánh mắt mệt mỏi và thiếu sức sống so với trước đây.

Tống Tổ Nhi lộ vóc dáng gầy gò, người hâm mộ không khỏi lo ngại - Ảnh 2

Điều này tạo sự tương phản lớn với hình ảnh tươi tắn của cô trong các tác phẩm trước như “Bảo Liên Đăng tiền truyện” hay “Những đứa con nhà họ Kiều”.

Một bộ phận khán giả cho rằng vẻ đẹp màn ảnh không thể đánh đổi bằng sức khỏe, trong khi một số ý kiến khác lo ngại xu hướng “gầy cực đoan” trong giới giải trí đang tạo ra chuẩn mực thẩm mỹ tiêu cực lan rộng trong xã hội.

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là phản hồi của Lưu Vũ Ninh trước những tin đồn cho rằng anh đang hẹn hò với nữ diễn viên Tống Tổ Nhi thời gian gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng

Nghi vấn Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh phim giả tình thật sau Khom Lưng

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?