Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

Những hình ảnh đầu tiên về tạo hình hôn phục của Tống Tổ Nhi trong dự án cổ trang Tư Cung Lệnh đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong dự án cổ trang Tư Cung Lệnh, với diện bộ lễ phục đỏ truyền thống, nữ diễn viên Tống Tổ Nhi gây ấn tượng với vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa thanh nhã, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý trong hình tượng cổ trang. Trong loạt ảnh, Tống Tổ Nhi khoác lên mình hôn phục đỏ thêu hoa văn tinh xảo, kết hợp cùng lớp áo choàng dài điểm họa tiết vàng ánh kim. Thiết kế nhiều lớp mang đậm phong cách cung đình thời Tống không chỉ tôn lên vóc dáng thanh mảnh mà còn tạo cảm giác quyền quý, trang nghiêm.

Không chỉ gây chú ý bởi tạo hình, ánh mắt và thần thái của Tống Tổ Nhi cũng nhận được nhiều lời khen. Cô thể hiện rõ khí chất của một nhân vật bước ra từ chốn cung đình: điềm tĩnh, kiêu hãnh nhưng vẫn ẩn chứa nét dịu dàng. Đây được xem là bước tiến trong diễn xuất hình thể của nữ diễn viên, nhất là khi cô đảm nhận vai Ngô Trăn Trăn - một nhân vật có hành trình phát triển phức tạp.

Tư Cung Lệnh là dự án cổ trang trọng điểm lấy bối cảnh thời Tống, chính thức khai máy từ giữa tháng 3/2026. Phim có sự tham gia của Đinh Vũ Hề trong vai Triệu Ngai, hứa hẹn tạo nên màn kết hợp đáng mong đợi. Nội dung xoay quanh hành trình của Ngô Trăn Trăn - một thiếu nữ Giang Nam xuất thân thấp kém, từng bước tiến vào Thượng Thực cục, dùng tài nấu nướng và trí tuệ để tồn tại giữa những cuộc đấu đá quyền lực. Thuộc thể loại cổ trang - cung đình - ẩm thực, bộ phim được giới thiệu là kết hợp giữa yếu tố văn hóa ẩm thực tinh tế và những màn đấu trí căng thẳng trong nội cung. Mô-típ nữ chủ trung tâm cùng các tuyến tình cảm đan xen cũng là điểm nhấn giúp dự án nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ giai đoạn đầu. Việc tung ra tạo hình hôn phục lần này được xem là bước nhá hàng chiến lược, góp phần khơi gợi kỳ vọng của khán giả đối với dự án.

