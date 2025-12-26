'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

Sao quốc tế 26/12/2025 09:04

Tống Tổ Nhi vừa trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng xứ Trung vì bị cho là có thái độ lồi lõm với đồng nghiệp tại Tinh Quang Đại Thưởng mới đây.

Xuất hiện tại Tinh Quang Đại Thưởng mới đây, khi Đàn Kiện Thứ đứng trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ nhận giải trong giây phút được vinh danh, người đẹp họ Tống đã bị ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc nghi tỏ thái độ khinh miệt với đàn anh họ Đàn.

Chưa dừng lại ở đó, “em gái quốc dân” còn bị tố bất lịch sự với Triệu Lộ Tư. Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ clip ghi lại khoảnh khắc mỹ nhân họ Triệu bước ngang qua chỗ Tống Tổ Nhi. Ban đầu, sao nhí 1 thời tươi cười niềm nở trong giây phút mặt đối mặt với Triệu Lộ Tư. Nhưng khi người đồng nghiệp rời khỏi đó được vài bước chân, Tống Tổ Nhi liền “lật mặt như lật bánh tráng”, mặt mày sưng sỉa, thậm chí còn bị cho là liếc xéo sang phía mỹ nhân họ Triệu bằng ánh mắt “hình viên đạn”.

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp - Ảnh 1

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã “ném đá” Tống Tổ Nhi tới tấp vì cho rằng nữ diễn viên thiếu tôn trọng 2 người đồng nghiệp nổi tiếng. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến nhận định, sao nhí 1 thời gặp vấn đề về quản lý biểu cảm trên gương mặt nên mới để dẫn tới loạt tình huống gây tranh cãi chứ trong lòng cô chưa chắc đã xem thường hay ghét bỏ Triệu Lộ Tư và Đàn Kiện Thứ.

Tống Tổ Nhi xuất thân là sao nhí, hồi nhỏ nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả xứ Trung nhờ tác phẩm Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Thậm chí, truyền thông và công chúng trong giai đoạn đó còn trìu mến gọi Tống Tổ Nhi là “em gái quốc dân” của Cbiz.

Sau khi đã trưởng thành, cô tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh qua nhiều dự án thành công như Khom Lưng, Vô Ưu Độ,... Thế nhưng bên cạnh danh tiếng đạt được, cô cũng dính hàng loạt bê bối lớn nhỏ, gây ảnh hưởng lớn tới hình tượng sao nhí 1 thời. Năm 2023, nữ diễn viên bất ngờ bị nhân viên cũ của công ty tố cáo trốn 45 triệu NDT (gần 170 tỷ đồng) tiền thuế. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ sinh năm 1998 còn bị tố bắt tay với thế lực ngầm rửa tiền.

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp - Ảnh 2

Chưa dừng lại ở đó, Tống Tổ Nhi từng “hứng gạch” sau khi bị tố vô ơn, “ăn cháo đá bát”. Được biết, khi mới bước chân vào giới giải trí, Tống Tổ Nhi nổi lên và được chú ý nhờ danh em họ Thư Sướng. Nữ diễn viên Nàng Tinh Vệ Lấp Biển cũng luôn giúp đỡ, o bế đàn em họ Tống. Tuy nhiên sau này khi đã có danh tiếng, Tống Tổ Nhi liền phủi sạch quan hệ với đàn chị trong 1 cuộc phỏng vấn.

 

Ngoài ra, Tống Tổ Nhi còn mất điểm trong mắt khán giả sau khi lộ ảnh say khướt, đi không vững, thậm chí còn giơ chân đá cả người qua đường. Hành động này của nữ diễn viên đình đám khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, người bạn đi cùng phải can ngăn và vội vàng chạy ra giải thích.

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Tống Tổ Nhi chưa thể thoát khỏi tranh cãi về tin đồn trốn thuế.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Tống Tổ Nhi gây lo lắng trên phim trường 'Biểu muội vạn phúc'

Tống Tổ Nhi gây lo lắng trên phim trường 'Biểu muội vạn phúc'

Tống Tổ Nhi bị một sao nữ trong phim 'Liêu Trai' đối xử thiếu tôn trọng

Tống Tổ Nhi bị một sao nữ trong phim 'Liêu Trai' đối xử thiếu tôn trọng

Bất ngờ về chênh lệch cát-xê của Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh trong 'Khom lưng'

Bất ngờ về chênh lệch cát-xê của Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh trong 'Khom lưng'

Tống Tổ Nhi khen ngợi Lưu Vũ Ninh điều đặc biệt này khi quay Khom lưng

Tống Tổ Nhi khen ngợi Lưu Vũ Ninh điều đặc biệt này khi quay Khom lưng

Tống Tổ Nhi thoát 'phong sát' khiến đồng nghiệp e dè, trật tự tiểu hoa đán đảo lộn

Tống Tổ Nhi thoát 'phong sát' khiến đồng nghiệp e dè, trật tự tiểu hoa đán đảo lộn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Ái nữ Trường Giang và Nhã Phương 6 tuổi đã "cầm kỳ thi họa" và nói không với Tiktok

Ái nữ Trường Giang và Nhã Phương 6 tuổi đã "cầm kỳ thi họa" và nói không với Tiktok

Hậu trường 2 giờ 56 phút trước
Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Xã hội 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Tái xuất với 'Song quỹ', Ngu Thư Hân bị chê 'cảnh khóc giả đến khó tin'

Tái xuất với 'Song quỹ', Ngu Thư Hân bị chê 'cảnh khóc giả đến khó tin'

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Con gái vua sòng bạc - Hà Siêu Liên đoạt giải thưởng diễn xuất

Con gái vua sòng bạc - Hà Siêu Liên đoạt giải thưởng diễn xuất

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh