Chưa dừng lại ở đó, “em gái quốc dân” còn bị tố bất lịch sự với Triệu Lộ Tư. Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ clip ghi lại khoảnh khắc mỹ nhân họ Triệu bước ngang qua chỗ Tống Tổ Nhi. Ban đầu, sao nhí 1 thời tươi cười niềm nở trong giây phút mặt đối mặt với Triệu Lộ Tư. Nhưng khi người đồng nghiệp rời khỏi đó được vài bước chân, Tống Tổ Nhi liền “lật mặt như lật bánh tráng”, mặt mày sưng sỉa, thậm chí còn bị cho là liếc xéo sang phía mỹ nhân họ Triệu bằng ánh mắt “hình viên đạn”.

Xuất hiện tại Tinh Quang Đại Thưởng mới đây, khi Đàn Kiện Thứ đứng trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ nhận giải trong giây phút được vinh danh, người đẹp họ Tống đã bị ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc nghi tỏ thái độ khinh miệt với đàn anh họ Đàn.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã “ném đá” Tống Tổ Nhi tới tấp vì cho rằng nữ diễn viên thiếu tôn trọng 2 người đồng nghiệp nổi tiếng. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến nhận định, sao nhí 1 thời gặp vấn đề về quản lý biểu cảm trên gương mặt nên mới để dẫn tới loạt tình huống gây tranh cãi chứ trong lòng cô chưa chắc đã xem thường hay ghét bỏ Triệu Lộ Tư và Đàn Kiện Thứ.

Tống Tổ Nhi xuất thân là sao nhí, hồi nhỏ nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả xứ Trung nhờ tác phẩm Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Thậm chí, truyền thông và công chúng trong giai đoạn đó còn trìu mến gọi Tống Tổ Nhi là “em gái quốc dân” của Cbiz.

Sau khi đã trưởng thành, cô tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh qua nhiều dự án thành công như Khom Lưng, Vô Ưu Độ,... Thế nhưng bên cạnh danh tiếng đạt được, cô cũng dính hàng loạt bê bối lớn nhỏ, gây ảnh hưởng lớn tới hình tượng sao nhí 1 thời. Năm 2023, nữ diễn viên bất ngờ bị nhân viên cũ của công ty tố cáo trốn 45 triệu NDT (gần 170 tỷ đồng) tiền thuế. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ sinh năm 1998 còn bị tố bắt tay với thế lực ngầm rửa tiền.

Chưa dừng lại ở đó, Tống Tổ Nhi từng “hứng gạch” sau khi bị tố vô ơn, “ăn cháo đá bát”. Được biết, khi mới bước chân vào giới giải trí, Tống Tổ Nhi nổi lên và được chú ý nhờ danh em họ Thư Sướng. Nữ diễn viên Nàng Tinh Vệ Lấp Biển cũng luôn giúp đỡ, o bế đàn em họ Tống. Tuy nhiên sau này khi đã có danh tiếng, Tống Tổ Nhi liền phủi sạch quan hệ với đàn chị trong 1 cuộc phỏng vấn.

Ngoài ra, Tống Tổ Nhi còn mất điểm trong mắt khán giả sau khi lộ ảnh say khướt, đi không vững, thậm chí còn giơ chân đá cả người qua đường. Hành động này của nữ diễn viên đình đám khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, người bạn đi cùng phải can ngăn và vội vàng chạy ra giải thích.