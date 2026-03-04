Danh tính người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường

Đời sống 04/03/2026 17:15

Người phụ nữ đi dọc tuyến đường, dùng gậy và rựa đập phá nhiều xe ôtô của người dân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/3, lãnh đạo Công an phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ có hành vi đập phá nhiều ô tô của người dân trên địa bàn.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) trú tại phòng trọ trên đường Trần Phú, bất ngờ dùng gậy đập phá nhiều ô tô đang đậu bên đường.

Anh L.B.K. (SN 1996) cho biết khi đang dừng xe trên đường Trần Phú để tìm phòng trọ thì bất ngờ bị người phụ nữ lạ mặt dùng gậy đập vào xe, làm hư hỏng kính chiếu hậu bên phải và một số bộ phận khác.

Danh tính người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường - Ảnh 1
Công an phường Nam Đông Hà khống chế người phụ nữ đập phá nhiều xe ôtô - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, chưa dừng lại, người này còn lấy một cây rựa của người dân ven đường, tiếp tục đập phá kính chiếu hậu của nhiều ô tô khác dọc tuyến Trần Phú. Một số thùng rác ven đường cũng bị hư hỏng.

 

Chị V.Q.T., người dân sống trên đường Trần Phú cho biết sự việc xảy ra nhanh chóng khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Danh tính người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Đông Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, truy tìm và khống chế người phụ nữ, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

