Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz

Sao quốc tế 04/03/2026 12:27

Tiêu Ân Tuấn thời gian qua không còn hoạt động diễn xuất nhưng cuộc sống của ông vẫn thu hút sự quan tâm. Nguồn tin cho hay diễn viên đang định cư tại Gia Nghĩa, Đài Loan, sống gần như ẩn dật.

Tiêu Ân Tuấn dành thời gian vui thú điền viên, tận hưởng cuộc sống an nhàn, tránh xa những ồn ào. Trong những bức hình mới nhất được chia sẻ, nam thần cổ trang một thời đã ít nhiều để lộ dấu hiệu tuổi tác. Ông tăng cân, thân hình có chút đầy đặn, gương mặt cũng có nếp nhăn. Song, thần thái của Tiêu Ân Tuấn vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

 

Những năm qua, Tiêu Ân Tuấn cũng kết nối lại với con gái Tiêu Mạn Đình. Hai bên từng xa cách sau khi Tiêu Ân Tuấn ly hôn vợ và tranh chấp quyền nuôi con, nhưng nay cả hai đã hóa giải hiểu lầm.

Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz - Ảnh 1

Tiêu Mạn Đình thừa hưởng nhan sắc và năng khiếu nghệ thuật của cha, tự mình nỗ lực trong giới giải trí và đạt được vị trí nhất định. Hai cha con thường xuyên về Gia Nghĩa sum họp, chia sẻ công việc và ủng hộ lựa chọn của nhau.

Tiêu Ân Tuấn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam cổ trang", nổi tiếng qua các bộ phim như Bao Thanh Thiên, Tiểu Lý phi đao, Bích huyết kiếm, Bảo liên đăng... Dù đóng vai chính diện hay phản diện, tạo hình cổ trang của nam diễn viên vẫn khiến khán giả say mê với vẻ ngoài điển trai, lãng tử.

Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz - Ảnh 2

Về đời tư, Tiêu Ân Tuấn ly hôn người vợ thứ 2 - Lâm Thiên Ngọc - vào tháng 3/2021. Họ xảy ra tranh cãi kịch liệt, dọn ra sống riêng và cắt đứt hoàn toàn liên lạc vào năm 2018. Trước khi chia tay, Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc gắn bó từ tình bạn đến tình nhân hơn 30 năm.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Chiều 3/3, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang bị mắc kẹt ở Dubai trong bối cảnh tình hình chiến tranh căng thẳng ở Trung Đông. Được biết, nhiều quốc gia hiện đã đóng cửa không phận vì chiến sự leo thang, khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy.

