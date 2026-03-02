Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi phim phát sóng vào tháng 3

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Tôi và cuộc đời của tôi” của tác giả Lương Hiểu Thanh, xoay quanh nhân vật Phương Uyển Chi, một cô gái sinh vào thập niên 1970, lớn lên ở vùng núi Quý Châu do Đàm Tùng Vận thủ vai. Sau biến cố gia đình và đổ vỡ tình cảm, cô quyết định bỏ học đại học, một mình đến Thâm Quyến mưu sinh.

Ở thời điểm cần một cú hích mới, nữ diễn viên Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ với dự án nữ chính thời đại mới “Núi và biển của tôi” (tên cũ "Tôi và cuộc đời tôi"), dự kiến phát sóng trên CCTV vào tháng 3.

Từ vị trí công nhân, cô luôn kiên trì phấn đấu, học bổ túc ban đêm, học tiếng Anh để nâng cao bản thân, nỗ lực học hỏi lĩnh vực ngoại thương và từng bước khởi nghiệp. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cô cũng đứng vững tại Thâm Quyến và trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng, đồng thời tìm được bến đỗ hạnh phúc trong tình yêu.

Khi bước vào tuổi trung niên, công ty của cô niêm yết thành công. Cô giao doanh nghiệp cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, rồi cùng con nuôi và người tri kỷ Cao Tường (Cao Chí Đình thủ vai) trở về quê nhà, góp sức xây dựng quê hương.

Dù có tuyến nhân vật nam song hành, câu chuyện chủ yếu tập trung khắc họa hành trình trưởng thành và lập nghiệp của nữ chính. Đây được xem là cơ hội để Đàm Tùng Vận phô diễn chiều sâu diễn xuất khi đảm nhận vai diễn kéo dài từ thời thiếu nữ đến trung niên.

Trước đó, cô từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như “Lấy danh nghĩa người nhà” hay “Cẩm tâm tựa ngọc”. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, những dự án cô tham gia bị nhận xét có kịch bản đơn giản, hình tượng nhân vật thiên về kiểu ngọt ngào, ngây thơ, chưa khai thác hết nội lực của nữ diễn viên. Vì vậy, màn “lột xác” trong “Núi và biển của tôi” được khán giả đặt nhiều kỳ vọng.

Bên cạnh nội dung truyền cảm hứng, phần tạo hình của Đàm Tùng Vận trong phim cũng nhận được lời khen. Loạt ảnh hậu trường cho thấy trang phục được đầu tư chỉn chu, tái hiện phong cách các thời kỳ mà không tạo cảm giác lỗi thời.