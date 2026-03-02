Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi phim phát sóng vào tháng 3

Sao quốc tế 02/03/2026 17:28

Sau hai bộ phim “Tiêu dao” và “Thục cẩm nhân gian” liên tiếp nhận phản hồi kém tích cực, tên tuổi của Đàm Tùng Vận được cho là đang chững lại.

Ở thời điểm cần một cú hích mới, nữ diễn viên Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ với dự án nữ chính thời đại mới “Núi và biển của tôi” (tên cũ "Tôi và cuộc đời tôi"), dự kiến phát sóng trên CCTV vào tháng 3.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Tôi và cuộc đời của tôi” của tác giả Lương Hiểu Thanh, xoay quanh nhân vật Phương Uyển Chi, một cô gái sinh vào thập niên 1970, lớn lên ở vùng núi Quý Châu do Đàm Tùng Vận thủ vai. Sau biến cố gia đình và đổ vỡ tình cảm, cô quyết định bỏ học đại học, một mình đến Thâm Quyến mưu sinh.

Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi phim phát sóng vào tháng 3 - Ảnh 1

Từ vị trí công nhân, cô luôn kiên trì phấn đấu, học bổ túc ban đêm, học tiếng Anh để nâng cao bản thân, nỗ lực học hỏi lĩnh vực ngoại thương và từng bước khởi nghiệp. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cô cũng đứng vững tại Thâm Quyến và trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng, đồng thời tìm được bến đỗ hạnh phúc trong tình yêu.

Khi bước vào tuổi trung niên, công ty của cô niêm yết thành công. Cô giao doanh nghiệp cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, rồi cùng con nuôi và người tri kỷ Cao Tường (Cao Chí Đình thủ vai) trở về quê nhà, góp sức xây dựng quê hương.

Dù có tuyến nhân vật nam song hành, câu chuyện chủ yếu tập trung khắc họa hành trình trưởng thành và lập nghiệp của nữ chính. Đây được xem là cơ hội để Đàm Tùng Vận phô diễn chiều sâu diễn xuất khi đảm nhận vai diễn kéo dài từ thời thiếu nữ đến trung niên.

Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi phim phát sóng vào tháng 3 - Ảnh 2

Trước đó, cô từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như “Lấy danh nghĩa người nhà” hay “Cẩm tâm tựa ngọc”. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, những dự án cô tham gia bị nhận xét có kịch bản đơn giản, hình tượng nhân vật thiên về kiểu ngọt ngào, ngây thơ, chưa khai thác hết nội lực của nữ diễn viên. Vì vậy, màn “lột xác” trong “Núi và biển của tôi” được khán giả đặt nhiều kỳ vọng.

Bên cạnh nội dung truyền cảm hứng, phần tạo hình của Đàm Tùng Vận trong phim cũng nhận được lời khen. Loạt ảnh hậu trường cho thấy trang phục được đầu tư chỉn chu, tái hiện phong cách các thời kỳ mà không tạo cảm giác lỗi thời.

Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc?

Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc?

Nhắc đến những mỹ nhân tuổi Ngọ của màn ảnh Hoa ngữ, Đàm Tùng Vận là cái tên nổi bật. Sinh năm 1990, cô từng bước xây dựng vị thế vững chắc bằng thực lực, thay vì dựa vào chiêu trò hay sự o bế.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc?

Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc?

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

Đàm Tùng Vận xuất hiện với gương mặt hốc hác và thân hình gầy đáng báo động

Đàm Tùng Vận xuất hiện với gương mặt hốc hác và thân hình gầy đáng báo động

Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố

Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố

Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chèn ép 'đàn em' Đàm Tùng Vận

Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chèn ép 'đàn em' Đàm Tùng Vận

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi phim phát sóng vào tháng 3

Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ khi phim phát sóng vào tháng 3

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Hậu trường 2 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trấn Thành trả cát-xê 1,2 tỷ đồng cho một nữ ca sĩ trong phim 'Thỏ ơi'

Trấn Thành trả cát-xê 1,2 tỷ đồng cho một nữ ca sĩ trong phim 'Thỏ ơi'

Hậu trường 3 giờ 7 phút trước
NÓNG: Chiều 2/3, giá vàng trong nước lập đỉnh khi vượt 190 triệu đồng/lượng

NÓNG: Chiều 2/3, giá vàng trong nước lập đỉnh khi vượt 190 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

Kể từ ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nhân tình của chồng qua đời để lại con đỏ hỏn, người vợ có hành động "vị tha" khiến ai nấy đều thán phục

Nhân tình của chồng qua đời để lại con đỏ hỏn, người vợ có hành động "vị tha" khiến ai nấy đều thán phục

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'