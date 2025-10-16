Đàm Tùng Vận xuất hiện với gương mặt hốc hác và thân hình gầy đáng báo động

Sao quốc tế 16/10/2025 14:44

Thời gian vừa qua Đàm Tùng Vận gây chú ý khi thân hình gầy gò bất thường, khiến từ khóa liên quan đến cô nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng và làm dấy lên nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Mới đây, Đàm Tùng Vận lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân: “Đừng lo, tôi vẫn ổn, có lẽ trừ cân nặng ra thôi”, đồng thời chia sẻ kế hoạch sắp tới là “nghỉ ngơi, ăn ngon và ngắm cảnh đẹp”.

Theo giới truyền thông, để hóa thân vào nhân vật trong bộ phim mới, Đàm Tùng Vận đã giảm khoảng 7,5 kg chỉ trong vòng hai tháng nhờ chế độ ăn rau luộc và tập luyện cường độ cao, có thời điểm cô chỉ còn nặng khoảng 41 kg. Ngoài ra, nữ diễn viên đã liên tục quay phim suốt 18 tháng không nghỉ, hoàn thành ba dự án liên tiếp.

Phần bình luận dưới bài đăng của cô bất ngờ trở thành “đại hội ẩm thực”, khi cư dân mạng đăng ảnh các món ăn hấp dẫn, nhắc nhở Đàm Tùng Vận nên ăn uống đầy đủ để lấy lại sức khỏe.

Đàm Tùng Vận xuất hiện với gương mặt hốc hác và thân hình gầy đáng báo động - Ảnh 1

Đàm Tùng Vận đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 18 tháng liên tiếp, quay liền ba bộ phim truyền hình gồm Tiểu Dao, Thục Cẩm Nhân Gia và Lan Hương Như Cố. Một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Cô ấy gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Khi vừa kết thúc một dự án, đoàn phim khác đã chuẩn bị sẵn để bấm máy. Đàm Tùng Vận thường chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày." 

Đến nay, khi các dự án đều đã hoàn tất, nữ diễn viên mới chính thức bước vào giai đoạn nghỉ dưỡng sau gần hai năm hoạt động liên tục. Người hâm mộ hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian để cô hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi ngày dài kiệt sức.

Một trong những bộ phim góp phần khiến Đàm Tùng Vận kiệt sức là Lan Hương Như Cố - dự án được quay liên tục 155 ngày. Theo đoàn làm phim, tác phẩm có nhiều cảnh quay phức tạp, đòi hỏi cô phải thay đổi hình tượng liên tục từ một thiếu nữ hầu gái đến hình ảnh một phu nhân quyền quý. Đặc biệt, phần lớn các cảnh quay được thực hiện vào mùa đông, trong khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 40°C. Đàm Tùng Vận phải mặc nhiều lớp trang phục cổ trang dày, di chuyển ngoài trời trong điều kiện khắc nghiệt.

Đàm Tùng Vận xuất hiện với gương mặt hốc hác và thân hình gầy đáng báo động - Ảnh 2

Đàm Tùng Vận, sinh ngày 31/5/1990 và tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2005 với bộ phim “Sống tốt mỗi ngày”, và được chú ý nhờ vai Phương Thuần Ý trong “Chân Hoàn truyện” (2012). 

Một số tác phẩm nổi bật khác gồm “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, “Cẩm y chi hạ”, “Lấy danh nghĩa người nhà” và “Cẩm tâm tự ngọc”. 

Trong làng giải trí, việc nghệ sĩ giảm cân để phù hợp với vai diễn là điều không hiếm gặp. Họ phải chấp nhận thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn nhằm khắc họa nhân vật chân thực nhất. Tuy nhiên, việc sụt cân nhanh, đặc biệt bằng chế độ khắc nghiệt như ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc tập luyện quá sức, dễ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đồng loạt lan truyền loạt ảnh hậu trường của Đàm Tùng Vận trong dự án Lan Hương Như Cố.

