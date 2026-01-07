Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Sao quốc tế 07/01/2026 16:30

Những ngày qua, danh sách “Phim truyền hình thất bại nhất năm 2025” trở thành đề tài thảo luận của khán giả Trung Quốc.

Những ngày qua, danh sách “Phim truyền hình flop (thất bại) nhất năm 2025” trở thành đề tài thảo luận của khán giả Trung Quốc. Theo đó, người dùng Douban - mạng xã hội và cơ sở dữ liệu trực tuyến lớn cho phép đánh giá, bình luận về phim ảnh cùng các tác phẩm nghệ thuật - đã bình chọn ra top 30 bộ phim thất bại.

Danh sách trên thậm chí được tìm kiếm rất cao tại nền tảng Weibo. Nhiều tranh cãi xung quanh những cái tên xuất hiện trong top 30, bởi người hâm mộ của các diễn viên cho rằng đây chỉ là góc nhìn chủ quan của một nhóm người, không đại diện cho toàn bộ khán giả.

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025 - Ảnh 1

Theo đó, “Tại nhân gian” của Triệu Lệ Dĩnh và Doãn Phưởng đứng đầu danh sách. Phim không được đánh giá cao về nội dung, phần kỹ xảo cũng nhận nhiều lời chê bai từ công chúng.

Dù được kỳ vọng cao nhưng khi phát sóng, “Tại nhân gian” không thu hút lượng người thảo luận, ít được quan tâm. Lượt xem trung bình ước tính của phim chỉ đạt 8,89 triệu/tập.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 phim bị đánh giá thất bại là "Thủy long ngâm" (La Vân Hi), "Thiên địa kiếm tâm" (Thành Nghị), "Kiêu khởi thanh nhưỡng" (Địch Lệ Nhiệt Ba), "Trường An 24 kế" (Thành Nghị), "Song quỹ" (Ngu Thư Hân), "Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ" (Lý Hiện), "Vẽ thôi nào! Thiếu nữ truyện tranh" (Thẩm Nguyệt), "Anh đào hổ phách" (Triệu Kim Mạch), "Sơn hà chẩm" (Tống Thiến).

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025 - Ảnh 2

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, một số “tiểu hoa 85” nổi tiếng cũng có tác phẩm thuộc nhóm thất bại nhất năm 2025. Có thể kể đến Angelababy (Mạn ảnh tầm trung), Lưu Thi Thi (Chưởng tâm), Đường Yên (Niệm vô song).

Một số bộ phim đầu tư lớn, từng được giới chuyên môn đánh giá cao cũng xuất hiện trong danh sách vì không đạt hiệu quả phát sóng như kỳ vọng. Điển hình như “Á xá” của Cao Vỹ Quang, “Vải tiến Trường An” của Lôi Giai Âm, “Thời đại tôi luyện” của Tống Tổ Nhi.

Loạt tác phẩm bị đánh giá thất bại nhất năm 2025 chủ yếu được chuyển thể từ các tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Dù có sự góp mặt của các diễn viên tên tuổi, đội ngũ sản xuất tốt nhưng chất lượng của phim không đáp ứng được yêu cầu của khán giả.

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Ngày 5/1, bộ phim truyền hình Tiểu Thành Đại Sự chính thức công bố lịch phát sóng. Phim sẽ lên sóng kênh CCTV-8 từ ngày 10/1, đồng thời phát hành trực tuyến trên Tencent Video. Dự án đánh dấu lần hợp tác hiếm hoi giữa Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, hai gương mặt ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. 

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời

Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cháy lớn du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Thế giới 2 giờ 2 phút trước
Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Phim 'Tại nhân gian' của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá thất bại nhất năm 2025

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Danh tính người phụ nữ đăng clip sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố

Danh tính người phụ nữ đăng clip sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Trong 30 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Thần may mắn kề bên, sự nghiệp trải hoa hồng, giàu sang chạm đỉnh, tình duyên viên mãn hơn người

Trong 30 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Thần may mắn kề bên, sự nghiệp trải hoa hồng, giàu sang chạm đỉnh, tình duyên viên mãn hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi trở thành khách mời đặc biệt tại concert của Vương Hạc Đệ

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi trở thành khách mời đặc biệt tại concert của Vương Hạc Đệ

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng 255.000 đồng

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng 255.000 đồng

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Tử vi thứ Năm 8/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Năm 8/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi trở thành khách mời đặc biệt tại concert của Vương Hạc Đệ

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi trở thành khách mời đặc biệt tại concert của Vương Hạc Đệ

Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đau đớn, nhập viện cấp cứu ngay ngày đầu năm mới

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đau đớn, nhập viện cấp cứu ngay ngày đầu năm mới

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?