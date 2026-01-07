Danh sách trên thậm chí được tìm kiếm rất cao tại nền tảng Weibo. Nhiều tranh cãi xung quanh những cái tên xuất hiện trong top 30, bởi người hâm mộ của các diễn viên cho rằng đây chỉ là góc nhìn chủ quan của một nhóm người, không đại diện cho toàn bộ khán giả.

Những ngày qua, danh sách “Phim truyền hình flop (thất bại) nhất năm 2025” trở thành đề tài thảo luận của khán giả Trung Quốc. Theo đó, người dùng Douban - mạng xã hội và cơ sở dữ liệu trực tuyến lớn cho phép đánh giá, bình luận về phim ảnh cùng các tác phẩm nghệ thuật - đã bình chọn ra top 30 bộ phim thất bại.

Theo đó, “Tại nhân gian” của Triệu Lệ Dĩnh và Doãn Phưởng đứng đầu danh sách. Phim không được đánh giá cao về nội dung, phần kỹ xảo cũng nhận nhiều lời chê bai từ công chúng.

Dù được kỳ vọng cao nhưng khi phát sóng, “Tại nhân gian” không thu hút lượng người thảo luận, ít được quan tâm. Lượt xem trung bình ước tính của phim chỉ đạt 8,89 triệu/tập.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 phim bị đánh giá thất bại là "Thủy long ngâm" (La Vân Hi), "Thiên địa kiếm tâm" (Thành Nghị), "Kiêu khởi thanh nhưỡng" (Địch Lệ Nhiệt Ba), "Trường An 24 kế" (Thành Nghị), "Song quỹ" (Ngu Thư Hân), "Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ" (Lý Hiện), "Vẽ thôi nào! Thiếu nữ truyện tranh" (Thẩm Nguyệt), "Anh đào hổ phách" (Triệu Kim Mạch), "Sơn hà chẩm" (Tống Thiến).

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, một số “tiểu hoa 85” nổi tiếng cũng có tác phẩm thuộc nhóm thất bại nhất năm 2025. Có thể kể đến Angelababy (Mạn ảnh tầm trung), Lưu Thi Thi (Chưởng tâm), Đường Yên (Niệm vô song).

Một số bộ phim đầu tư lớn, từng được giới chuyên môn đánh giá cao cũng xuất hiện trong danh sách vì không đạt hiệu quả phát sóng như kỳ vọng. Điển hình như “Á xá” của Cao Vỹ Quang, “Vải tiến Trường An” của Lôi Giai Âm, “Thời đại tôi luyện” của Tống Tổ Nhi.

Loạt tác phẩm bị đánh giá thất bại nhất năm 2025 chủ yếu được chuyển thể từ các tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Dù có sự góp mặt của các diễn viên tên tuổi, đội ngũ sản xuất tốt nhưng chất lượng của phim không đáp ứng được yêu cầu của khán giả.