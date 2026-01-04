Mặc dù từng đảm nhận vai Sở Kiều thời thơ ấu, song xét về độ tuổi và kinh nghiệm diễn xuất, Hoàng Dương Điền Điềm (sinh năm 2007) vẫn còn khá hạn chế. Ngoại hình trẻ trung khiến tạo hình Sở Kiều của nữ diễn viên chưa thể hiện rõ khí chất chín chắn, bản lĩnh của một nữ tướng từng chinh chiến nơi sa trường.

Hoàng Dương Điền Điềm - nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 hiện vấp phải sự phản đối từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên trẻ chưa thể hiện được khí chất và chiều sâu cần thiết của một hình tượng nữ cường mạnh mẽ như Sở Kiều - vai diễn từng gắn liền với tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh.

Ở những lần xuất hiện trước đó, tạo hình của Hoàng Dương Điền Điềm cũng chưa nhận được đánh giá tích cực từ khán giả, khiến chặng đường để cô nhận được thiện cảm từ công chúng được dự báo sẽ không dễ dàng.

Hoàng Dương Điền Điềm (sinh năm 2007) là gương mặt sao nhí quen thuộc của giới giải trí Trung Quốc. Cô chủ yếu đảm nhận các vai thời niên thiếu của nữ chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Sở Kiều truyện" (Sở Kiều thời nhỏ), "Như Ý truyện" (Như Ý thời nhỏ), "Đại Minh phong hoa" (Tôn Nhược Vy thời nhỏ) và "Trúc mộng tình duyên" (Phó Hàm Quân thời nhỏ).

Trong khi đó, trong suốt nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh luôn được xem là gương mặt trụ cột của giới giải trí Hoa ngữ, ghi dấu ấn bằng tinh thần làm nghề bền bỉ và nghiêm túc. Sinh năm 1987, nữ diễn viên tạo dựng tên tuổi qua loạt phim ăn khách như "Hoa thiên cốt", "Minh Lan truyện" và "Sở Kiều truyện".

Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường mà cô thể hiện trên màn ảnh đã trở thành dấu ấn riêng, góp phần giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định vị thế ngôi sao có sức hút lớn và khả năng bảo chứng tỷ suất người xem, không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều thị trường châu Á.

Sở Kiều Truyện 1 (2017) tập hợp các ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm, Đặng Luân.., Sau khi lên sóng, phim gây bão khắp châu Á, đồng thời trở thành tác phẩm có lượt xem trong thời gian chiếu cao nhất lịch sử phim truyền hình Trung Quốc với hơn 40 tỷ. Tuy nhiên, tác phẩm này gây tiếc nuối vì kết thúc dở dang. Nam chính Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) bị thương rơi xuống hồ, nữ chính Sở Kiều lao xuống cứu chàng, trong khi sự nghiệp cứu giúp đất nước của cả hai vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, trong buổi lễ khai máy, nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm bị chê kém sắc. Cô xuất hiện với trang phục trung tính, làn da đỏ ứng, tóc không được buộc gọn vì thế không thể hiện được sự dũng mãnh của nhân vật Sở Kiều.