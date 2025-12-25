Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 25/12/2025 08:30

Loạt ảnh hiếm nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận tích cực. Nhiều khán giả cho rằng, chính quá khứ giản dị ấy đã góp phần tạo nên một Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại.

Theo chia sẻ từ người bạn cũ, những bức ảnh được chụp trong giai đoạn Triệu Lệ Dĩnh còn học cấp hai, khi cô chưa tham gia bất kỳ cuộc thi tuyển chọn tài năng nào và cũng chưa bước chân vào showbiz. “Hồi đó bạn chưa đi thi tuyển tài năng, chúng ta vẫn còn vô tư kể cho nhau nghe chuyện hôm nay ai lại bị thầy cô phạt đòn”, người bạn viết, kèm theo loạt ảnh chụp chung cùng các bạn trong lớp.

Trong những bức hình được đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo giản dị, trang phục thể thao quen thuộc của học sinh thời bấy giờ, gương mặt còn nét ngây ngô, trong trẻo. Cô cùng bạn bè ngồi trên bãi cỏ, đứng chụp ảnh trước khuôn viên trường hay vui đùa trong những buổi sinh hoạt tập thể - những hình ảnh gợi nhớ về một thời học trò vô tư, hồn nhiên.

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Điều khiến nhiều người xúc động là sự đối lập rõ rệt giữa quá khứ và hiện tại. Từ một cô bé bình thường trong lớp học, Triệu Lệ Dĩnh sau này từng bước vươn lên, trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Nhìn lại những bức ảnh cũ, không ít khán giả bày tỏ rằng khó ai có thể ngờ, người bạn chụp chung năm nào giờ đây lại là ngôi sao lớn, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Triệu Lệ Dĩnh vốn được biết đến với hành trình sự nghiệp bền bỉ, đi lên từ những vai phụ nhỏ, không xuất thân từ gia đình nghệ thuật. Chính vì vậy, loạt ảnh thời chưa nổi tiếng càng khiến câu chuyện của cô trở nên gần gũi và truyền cảm hứng hơn. Đó là minh chứng cho việc thành công không đến từ hào quang sẵn có, mà là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì và không ngừng cố gắng.

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Tháng 5, truyền thông Trung Quốc rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò đạo diễn Triệu Đức Dận - người hợp tác cùng cô trong dự án Tâm sự của Kiều Nghiên.

