Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh sẽ lên sóng dịp năm mới?

Bộ phim chính kịch hiện đại "Người kiến tạo thành phố" do đạo diễn Tôn Hạo chỉ đạo và biên kịch Viên Khắc Bình chấp bút sẽ chính thức lên sóng vào giữa tháng 1 trên Đài Truyền hình Trung ương CCTV và Tencent Video. Đây được xem là dự án mở màn nổi bật của truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2026, thu hút nhiều sự chú ý nhờ đội ngũ sản xuất uy tín và dàn diễn viên thực lực. "Người kiến tạo thành phố" đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh trong dòng phim chính kịch - thể loại đang được ưu tiên phát triển tại Trung Quốc. Bên cạnh hai nhân vật trung tâm, phim còn quy tụ Trần Minh Hạo, Chu Viện Viện, Tần Tuấn Kiệt cùng các diễn viên kỳ cựu như Trương Quốc Cường và Lưu Vi Vỹ. Poster nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh vừa được phát hành đã giúp phim vượt mốc 500.000 lượt đặt xem trước trên Tencent Video, cho thấy sức nóng trước giờ phát sóng.

Tác phẩm lấy bối cảnh đầu thập niên 1980 - thời điểm đất nước bước vào giai đoạn cải cách mở cửa. Huyện Bình Xuyên đứng trước bài toán đổi mới kinh tế, đòi hỏi đội ngũ cán bộ trẻ phải tìm hướng đi đột phá. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Lý Thu Thu, một cán bộ nữ kiên định, cùng Trịnh Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh) khởi xướng dự án xây dựng Nguyệt Hải Trấn - khu đô thị mới hình thành từ vùng đất bãi bồi hoang sơ.

Không trông chờ ngân sách quốc gia, hai nhân vật chính cùng hàng vạn nông dân huy động vốn, hợp tác và từng bước dựng nên một thành phố hiện đại từ con số 0. Hành trình ấy phản ánh nhiều thách thức đặc trưng của thời kỳ cải cách: rào cản cơ chế, mâu thuẫn lợi ích và những đánh đổi cá nhân mà những người tiên phong phải đối mặt. Sự góp mặt của bộ đôi Tôn Hạo - Viên Khắc Bình khiến dự án được kỳ vọng cao. Tôn Hạo là đạo diễn quen thuộc của dòng phim chính kịch, trong khi Viên Khắc Bình từng ghi dấu ấn với Đại giang đại hà. Đây được xem là bảo chứng quan trọng cho chất lượng kịch bản và chiều sâu của câu chuyện. Phát sóng vào thời điểm đầu năm, Người kiến tạo thành phố được kỳ vọng tạo cú hích cho dòng phim chính kịch Hoa ngữ, đồng thời mở ra cơ hội củng cố hình ảnh cho Triệu Lệ Dĩnh sau một năm nhiều biến động sự nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-cua-trieu-le-dinh-va-huynh-hieu-minh-se-len-song-dip-nam-moi-748240.html