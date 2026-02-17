Trúng số độc đắc đúng ngày 18/2/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 17/02/2026 19:45

3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn.

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Do đó, bạn cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, bạn có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Con giáp may mắn này có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

 

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/2/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngưi tuổi Dậu sẽ được cát tinh che chở, về cơ bản thì công việc diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình. Đặc biệt, người làm kinh doanh càng trở nên tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó.

Ngoài ra, bạn còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ.

 

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/2/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất suôn sẻ, kèm thêo tài lộc trên đà đi lên. Con giáp này nhanh chóng nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân nhờ sự nhạy bén, khéo léo trong quá trình kinh doanh, làm ăn. Thiên Tài xuất hiện mang đến cho con giáp này một khoản lương thưởng tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. 

Tình cảm của bạn thì trở nên tươi sáng vui vẻ. Sự thân thiện giúp bản mệnh độc thân dễ dàng tạo được cảm tình với những người xung quanh. Những người đã lập gia đình cũng hài lòng với hạnh phúc mà mình đang trải qua.

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/2/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết tử vi hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 17/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 17/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/2/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/2/2026, 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Bí mật để thần thái ngút ngàn ngày Tết mà không phụ thuộc vào trang điểm

Bí mật để thần thái ngút ngàn ngày Tết mà không phụ thuộc vào trang điểm

Phụ nữ yêu 4 giờ 2 phút trước
Tết vẫn đẹp, dáng vẫn xinh nhờ thói quen uống trà đơn giản này

Tết vẫn đẹp, dáng vẫn xinh nhờ thói quen uống trà đơn giản này

Chọn thực phẩm 4 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Giải mã "siêu thực phẩm" bổ máu, dưỡng tâm đang chiếm vị trí quan trọng trong mâm cỗ Việt

Giải mã "siêu thực phẩm" bổ máu, dưỡng tâm đang chiếm vị trí quan trọng trong mâm cỗ Việt

Dinh dưỡng 9 giờ 6 phút trước
Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Món ngon mỗi ngày 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận

Kể từ ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề