Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), tuổi Dần làm gì cũng thuận lợi, không có trắc trở và các dự định được như ý. Con giáp này có được ngày như ý trong công việc nhưng cũng cần thận trọng với họa tiểu nhân, đặc biệt trong những gợi ý hợp tác. Trước khi đưa ra quyết định thì hãy suy nghĩ thật kĩ càng.

Vận trình cảm của tuổi Dần trong ngày này khá hài hòa và không có nhiều điều tranh cãi nhưng cũng cần đề phòng những điều thị phi, có thể nếu bản mệnh không khéo léo thì khó có được sự hài lòng từ đối phương. Con giáp này nên kiềm chế bớt cái tôi, tự cao tự đại một chút thì gia đình mới được yên ổn.

Về phương diện tài lộc, tuổi Dần hôm nay sẽ cần phải chú ý một chút nếu như muốn mình có được tài lộc cầm tay thay vì việc chi tiêu quá đà. Ngoài ra, khi đến nơi đông đúc, con giáp này phải cẩn thận để tranh bị mất tiền, hoặc bị kẻ xấu móc túi. Tốt hơn hết không nên mang theo quá nhiều tiền mặt.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), on giáp tuổi Thân liên quan đến việc gặp gỡ đúng người, đúng thời điểm nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Thông qua đó, bạn cũng học được những bài học giá trị về cách cảm thông, chia sẻ với mọi người thay vì chỉ bảo vệ quan điểm của chính mình và có phần khắt khe với những người xung quanh.

Sự thiếu quyết đoán hoàn toàn không phải điều gì tồi tệ, cho thấy bạn yếu kém như cách tư duy tiêu cực mà người tuổi Thân đang nghĩ trong ngày Thiên Quan xuất hiện, điều đó đơn thuần cho thấy rằng bạn cần phải dành thêm thời gian để động não, nhằm xác định rõ xem mình nên làm gì, phải làm thế nào cho đúng mà thôi.



Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), nhờ có tam hội trợ giúp nên tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Con giáp này dễ tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhờ vậy, bản mệnh có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay.

Vận tình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Tuổi Dậu có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi tiếp xúc với những nội dung hoàn toàn mới. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt. Tài lộc cũng theo đó mà tiến triển khả quan hơn.

Ngũ hành Thổ sinh Kim, đường tình duyên cũng thắm sắc, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình. Con giáp này luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau, chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay nghi kị nhau cả.

