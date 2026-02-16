Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Tâm linh - Tử vi 16/02/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3) này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), tuổi Hợi được Thiên Ấn trợ giúp khá nhiều trong công việc, nhất là khi thời gian này có rất nhiều khó khăn và thách thức không ngừng ập đến. Bản mệnh có sự kiên định và quyết tâm cao độ, không để mình bị gục ngã mà vẫn cố gắng hết sức để vượt qua trở ngại và đạt đến mục tiêu đã định. 

Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu có thể hãy phát huy nhiều hơn nữa năng lực của bản thân cho các việc khác nhau vì bạn còn rất nhiềm tiềm năng chưa khai phá. Đừng tự giới hạn bản thân bởi tính khuôn mẫu đã định ra từ trước, bạn có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt với mình đấy.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đặt ra. Bạn thông minh, nhạy bén, lại nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nên chẳng có thử thách nào là quá khó để vượt qua.

Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể tranh thủ kí kết hợp đồng hoặc mở rộng mặt hàng, đối tượng khách hàng ngay trong thời điểm này. Hãy tự tin hơn vào các quyết sách của mình, bởi bạn vốn là người nhạy bén với thời cuộc.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), tuổi Sửu được Chính Tài độ mệnh báo hiệu phương diện tài lộc vô cùng vượng phát. Con giáp này tuy không mấy khi thể hiện nhưng lại có khả năng kiếm tiền cực tốt, vừa giúp thỏa mãn tham vọng đồng thời cũng tích lũy cho tương lai.

Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, hôm nay còn là cơ hội tốt để con giáp này có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác, từ đó sẽ giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc có điềm báo tốt hơn. Với riêng những người kinh doanh, tiền bạc cũng khá đủ đầy và có thể thúc đẩy các kế hoạch của mình tiến triển tốt hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, 3 con giáp này có cuộc sống sung túc, Tài Lộc thu về từ bốn phương tám hướng, giàu không ai sánh bằng

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, 3 con giáp này có cuộc sống sung túc, Tài Lộc thu về từ bốn phương tám hướng, giàu không ai sánh bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này có cuộc sống sung túc, Tài Lộc thu về từ bốn phương tám hướng, giàu không ai sánh bằng từ mùng 1 đến mùng 5 Tết này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Sao quốc tế 26 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Sống khỏe 1 giờ 41 phút trước
Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 56 phút trước
Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Hậu trường 2 giờ 5 phút trước
Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ

Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ

Xã hội 2 giờ 9 phút trước
NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Tết về quê nội hay quê ngoại?

Tết về quê nội hay quê ngoại?

Xã hội 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

TOP 3 con giáp liên tiếp đón vận may, nhận Lộc Trời cho, Quý Nhân phù trợ, tiền vào túi rủng rỉnh, vàng vào đầy nhà trong mùng 1, mùng 2 Tết

TOP 3 con giáp liên tiếp đón vận may, nhận Lộc Trời cho, Quý Nhân phù trợ, tiền vào túi rủng rỉnh, vàng vào đầy nhà trong mùng 1, mùng 2 Tết

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp sau ngày 17/2/2026

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp sau ngày 17/2/2026