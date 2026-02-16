Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 16/02/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài sau ngày 29 Tết Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, Lục Hợp trợ mệnh, thích hợp để người tuổi Dậu bàn chuyện làm ăn hay ký kết hợp đồng. Bạn là người nói lời giữ lời, nói được làm được, tạo dựng được uy tín trong lòng mọi người nên không gặp mấy khó khăn để hai bên đạt được sự thống nhất, hợp tác tốt đẹp. 

Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Lại thêm Chính Quan nhập cục, rất có thể hôm nay tuổi Dậu sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Đó là điều mà con giáp này trông đợi đã lâu. Đừng để mình bị cản bước nhé vì sự do dự nhé, mạnh dạn hơn chút và bạn sẽ có được những gì mình muốn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, Thiên Ấn tạo cơ hội cho người tuổi Ngọ khẳng định bản lĩnh của mình. Nhờ vào kinh nghiệm phong phú, bạn có thể hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được phân công. Đây chính là cơ sở để bạn tự tin hơn nữa và đặt đích đến xa hơn trong tương lai.

Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và nể phục của cấp dưới vì luôn đưa ra những quyết sách đúng đắn. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể hướng cả tập thể đi tới thành công. 

Con giáp tuổi Tý 

Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, người tuổi Tý được cát tinh Chính Ấn che chở, công việc trong ngày tiến triển tốt đẹp nhờ những sáng kiến bất ngờ của bạn. Đầu óc minh mẫn, thái độ làm việc nghiêm túc, bạn ngày càng cho thấy tiềm năng vô hạn của bản thân, hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa. 

Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ ngũ hành tương sinh, tin vui về đường tình cảm cũng sẽ đến với người tuổi Tý. Người độc thân hãy chuẩn bị tinh thần để đón đào hoa rực rỡ, tình duyên thăng cấp nhanh chóng. Với những ai đã có người yêu hoặc gia đình, các bạn ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn nhờ việc luôn chia sẻ với nhau hàng ngày.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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