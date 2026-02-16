Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi?

Sao quốc tế 16/02/2026 08:15

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cựu người mẫu Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) - đã chia sẻ thêm về thời điểm cặp đôi quyết định kết hôn. Theo lời cô, hôn lễ diễn ra trong bối cảnh đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong nhiều biến động.

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cựu người mẫu Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) - đã chia sẻ thêm về thời điểm cặp đôi quyết định kết hôn. Theo lời cô, hôn lễ diễn ra trong bối cảnh đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong nhiều biến động.

Theo chia sẻ của Coco, mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi từng sâu sắc, dù cả hai nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước năm 2005. Cô cho biết, vào tháng 7/2005, khi Vương Phi bất ngờ tuyên bố kết hôn với nam diễn viên Lý Á Bằng, Tạ Đình Phong chịu cú sốc lớn về tinh thần.

Coco nhớ, Tạ Đình Phong cảm thấy cuộc sống như “sụp đổ” khi bạn gái cũ đi lấy chồng. Theo lời Coco, trong bối cảnh đó, nam diễn viên đã đưa ra một quyết định “khá vội vàng”. Anh được cho là không thông báo cho gia đình hay bạn bè, bí mật sang Philippines cùng Trương Bá Chi và tổ chức hôn lễ.

Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi? - Ảnh 1

Coco kể rằng đám cưới diễn ra đơn giản, không có nghi lễ cầu kỳ hay sự chứng kiến của hai bên gia đình. Sau khi trở về Hong Kong (Trung Quốc), Tạ Đình Phong mới đưa vợ về ra mắt và thực hiện nghi thức mời trà cha mẹ. Thời điểm đó, Coco đang trong mối quan hệ với Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) nên cho biết cô nắm khá rõ tình hình gia đình.

Cựu người mẫu cũng đưa ra nhận định cá nhân rằng tình cảm Tạ Đình Phong dành cho Trương Bá Chi có sự khác biệt so với mối quan hệ trước đây với Vương Phi. Tuy nhiên, đây chỉ là quan điểm từ một phía và chưa được các nhân vật liên quan xác nhận.

Sau khi kết hôn, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có 2 con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 6 năm trước khi cả hai thông báo ly thân năm 2011 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2012.

Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi? - Ảnh 2

Trước những chia sẻ của Coco, cả Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đều giữ im lặng. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng việc tiết lộ chuyện riêng tư nhiều năm trước có thể gây tranh cãi và làm dấy lên những suy đoán không cần thiết.

Coco từng có 12 năm gắn bó với Tạ Hiền, dù chênh lệch tuổi tác lớn. Mối quan hệ này giúp cô nhận được sự chú ý từ truyền thông. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, hai người chia tay trong hòa bình.

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Theo truyền thông Hong Kong, bạn gái cũ của ông Tạ Hiền, Coco, gần đây tham gia một chương trình trò chuyện phát sóng trực tiếp. Cô tiết lộ cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi có liên quan đến Vương Phi.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi

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