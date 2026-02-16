Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi?

Sao quốc tế 16/02/2026 08:15

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cựu người mẫu Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) - đã chia sẻ thêm về thời điểm cặp đôi quyết định kết hôn. Theo lời cô, hôn lễ diễn ra trong bối cảnh đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong nhiều biến động.

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cựu người mẫu Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) - đã chia sẻ thêm về thời điểm cặp đôi quyết định kết hôn. Theo lời cô, hôn lễ diễn ra trong bối cảnh đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong nhiều biến động.

Theo chia sẻ của Coco, mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi từng sâu sắc, dù cả hai nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước năm 2005. Cô cho biết, vào tháng 7/2005, khi Vương Phi bất ngờ tuyên bố kết hôn với nam diễn viên Lý Á Bằng, Tạ Đình Phong chịu cú sốc lớn về tinh thần.

Coco nhớ, Tạ Đình Phong cảm thấy cuộc sống như “sụp đổ” khi bạn gái cũ đi lấy chồng. Theo lời Coco, trong bối cảnh đó, nam diễn viên đã đưa ra một quyết định “khá vội vàng”. Anh được cho là không thông báo cho gia đình hay bạn bè, bí mật sang Philippines cùng Trương Bá Chi và tổ chức hôn lễ.

Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi? - Ảnh 1

Coco kể rằng đám cưới diễn ra đơn giản, không có nghi lễ cầu kỳ hay sự chứng kiến của hai bên gia đình. Sau khi trở về Hong Kong (Trung Quốc), Tạ Đình Phong mới đưa vợ về ra mắt và thực hiện nghi thức mời trà cha mẹ. Thời điểm đó, Coco đang trong mối quan hệ với Tạ Hiền (cha của Tạ Đình Phong) nên cho biết cô nắm khá rõ tình hình gia đình.

Cựu người mẫu cũng đưa ra nhận định cá nhân rằng tình cảm Tạ Đình Phong dành cho Trương Bá Chi có sự khác biệt so với mối quan hệ trước đây với Vương Phi. Tuy nhiên, đây chỉ là quan điểm từ một phía và chưa được các nhân vật liên quan xác nhận.

Sau khi kết hôn, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có 2 con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 6 năm trước khi cả hai thông báo ly thân năm 2011 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2012.

Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi? - Ảnh 2

Trước những chia sẻ của Coco, cả Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đều giữ im lặng. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng việc tiết lộ chuyện riêng tư nhiều năm trước có thể gây tranh cãi và làm dấy lên những suy đoán không cần thiết.

Coco từng có 12 năm gắn bó với Tạ Hiền, dù chênh lệch tuổi tác lớn. Mối quan hệ này giúp cô nhận được sự chú ý từ truyền thông. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, hai người chia tay trong hòa bình.

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Theo truyền thông Hong Kong, bạn gái cũ của ông Tạ Hiền, Coco, gần đây tham gia một chương trình trò chuyện phát sóng trực tiếp. Cô tiết lộ cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi có liên quan đến Vương Phi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi

TIN LIÊN QUAN

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Hiếm hoi bắt gặp Trương Bá Chi đưa ba con trai sang Australia

Hiếm hoi bắt gặp Trương Bá Chi đưa ba con trai sang Australia

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường'

Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường'

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp sau ngày 17/2/2026

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp sau ngày 17/2/2026

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Hậu trường 18 phút trước
Diện đồ Mùng 1 Tết: Cứ mặc là đẹp, cứ lên đồ là sang!

Diện đồ Mùng 1 Tết: Cứ mặc là đẹp, cứ lên đồ là sang!

Thời trang 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

Đời sống 40 phút trước
Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1, mùng 2, mùng 3), 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 16/2/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 16/2/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài

Sau ngày 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 12h30 trưa nay (16/2/2026), 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 12h30 trưa nay (16/2/2026), 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi?

Đám cưới chóng vánh của Đình Phong và Trương Bá Chi liên quan tới Vương Phi?

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp làm ăn thu bạc tỷ, giàu có đổi đời, cát tường như ý, mua thêm két sắt đựng tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp làm ăn thu bạc tỷ, giàu có đổi đời, cát tường như ý, mua thêm két sắt đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình khen mỹ nhân Tân Cương

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình khen mỹ nhân Tân Cương

Tình trạng hiện tại của Châu Tấn ở tuổi 51

Tình trạng hiện tại của Châu Tấn ở tuổi 51

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Loạt ảnh Chương Nhược Nam khoe nhan sắc ngọt ngào trong ngày Valentine

Loạt ảnh Chương Nhược Nam khoe nhan sắc ngọt ngào trong ngày Valentine

Bạch Lộc khiến dân tình không ngừng xuýt xoa với loạt ảnh hậu trường

Bạch Lộc khiến dân tình không ngừng xuýt xoa với loạt ảnh hậu trường