Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Sao quốc tế 12/01/2026 08:30

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Trương Bá Chi xuất hiện tại một sự kiện mới đây đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ công chúng.

Ở tuổi 46, nữ diễn viên Trương Bá Chi gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung và các đường nét gương mặt sắc sảo. Vẻ ngoài rạng rỡ của cô khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Dưới đoạn video, dân mạng dành lời khen cho nhan sắc bền bỉ của Trương Bá Chi.

 

Một số ý kiến nhận xét cô không chỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật mà còn duy trì được phong độ ngoại hình qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đây là điều hiếm thấy ở các nghệ sĩ cùng thế hệ.

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây - Ảnh 1Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây - Ảnh 2

Thời gian qua, nữ diễn viên vướng tranh chấp pháp lý với quản lý cũ Dư Dục Hưng. Theo HK01, trong phiên tòa diễn ra sáng 8/12/2025, nữ diễn viên hoảng loạn, khóc nức nở và hét lên: "Mọi thứ đều là giả".

"Tôi đã nói rất rõ ràng lý do tôi ở lại và tại sao tôi không muốn làm quá chuyện này lên. Tất cả câu trả lời bạn cần đều có ở đây. Lý do tôi ở đây là vì tôi biết anh ta đã làm điều gì đó phản bội tôi và tôi ở lại để bảo vệ bản thân, không muốn anh ta phản bội tôi thêm lần nữa", ngôi sao 46 tuổi nói trong phiên tòa.

Cô nói thêm: "Thật ra, tôi đã có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người này. Tôi chỉ làm vậy vì anh ta có vợ trẻ và đang mắc bệnh ung thư. Tôi đã tha thứ cho anh ta. Thắng thua trong vụ kiện không quan trọng với tôi, nhưng tôi không muốn sống trong ngành giải trí 45 năm mà vẫn phải đối mặt với tình huống này. Chỉ ở đây tôi mới có thể tự do lên tiếng. Chỉ ở đây tôi mới có thể nói ra sự thật".

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây - Ảnh 3

Trương Bá Chi sống tại Thượng Hải từ năm 2021. Sau khi ly hôn với tài tử Tạ Đình Phong vào năm 2012, cô một mình nuôi dưỡng ba con trai là Lucas, Quintus và Marcus. Với nhiều người, sự bừa bộn trong căn nhà phản ánh ưu tiên của cô: đặt sự thoải mái và tự do của các con lên trên một hình ảnh hoàn hảo kiểu ngôi sao.

 

Trong khi đời sống riêng tư gây nhiều bàn tán, sự nghiệp của Trương Bá Chi vẫn thăng hoa. Riêng năm 2024, cô tham gia 6 chương trình truyền hình thực tế và được cho là đạt doanh thu khoảng 200 triệu nhân dân tệ chỉ trong một phiên livestream. Trong vòng 6 tháng, nữ diễn viên ký 7 hợp đồng quảng cáo và 3 vai trò đại sứ thương hiệu, với tổng thu nhập vượt 50 triệu nhân dân tệ.

Nhờ thành công đó, Trương Bá Chi hiện sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông và Úc, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 500 triệu nhân dân tệ. Bộ sưu tập tài sản của cô còn bao gồm các dòng xe sang như Range Rover, Ferrari, Lamborghini cùng nhiều trang sức đắt giá.

Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường'

Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường'

Tham gia một chương trình truyền hình, Trương Bá Chi mời khách tới nhà chơi. Căn hộ có phong cách châu Âu tối giản, trên tường treo nhiều ảnh của bốn mẹ con.

