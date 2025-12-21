Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Sao quốc tế 21/12/2025 08:30

Trương Bá Chi vừa góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Nhất lộ phồn hoa 2.

Trong show truyền hình thực tế Nhất lộ phồn hoa 2, Trương Bá Chi chia sẻ về việc đã thuê luật sư để hoàn tất di chúc. Thậm chí, nữ diễn viên cũng chọn xong di ảnh và trang phục cho đám tang của mình sau này.

Trương Bá Chi chia sẻ: "Con người sớm muộn gì cũng phải ra đi. Tôi không muốn khi mình nằm xuống, mọi người lại vì chuyện tiền bạc mà tranh giành đến mức khó coi. Đời người chỉ cần từng ghé qua thế gian này là đủ rồi. Tôi chẳng hề sợ hãi cái chết. Tôi luôn sẵn sàng để ra đi bất cứ lúc nào". Theo nữ diễn viên, ở thời điểm hiện tại, cô luôn nỗ lực hết mình để yêu thương, chăm lo các con. Nhưng nếu một mai khi nữ diễn viên ra đi, cô mong các con tự lo được cho bản thân.

 

Gần đây, cô vướng vào kiện tụng với nhà sản xuất phim Dư Dục Hưng và công ty AEG Entertainment. Cô bị Dư Dục Hưng khởi kiện vì vi phạm hợp đồng quản lý nghệ sĩ, đòi bồi thường ít nhất 12,76 triệu HKD.

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời - Ảnh 1

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Hong Kong từ cuối thập niên 1990. Về đời tư, cô từng kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong vào năm 2006. Cặp đôi có hai con trai trước khi ly hôn vào năm 2011. Sau đổ vỡ hôn nhân, Trương Bá Chi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc con cái và hoạt động nghệ thuật chọn lọc.

Năm 2018, Trương Bá Chi thông báo sinh con trai thứ ba nhưng không công khai danh tính cha đứa trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên là mẹ của ba con trai và nhiều lần chia sẻ mong muốn dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời - Ảnh 2

Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên cho biết tuổi thơ của cô là những ngày cơ cực. Vì cha thường xuyên vắng nhà, diễn viên phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ông bà. Do cách giao tiếp khác biệt, cô phải phản ứng thật nhanh trong mọi tình huống. Tuy nhiên, cô không cảm thấy áp lực trước những cơ cực thời thơ ấu mà ngược lại còn rất trân trọng, yêu thích khoảng thời gian này.

