Một số đơn vị truyền thông được phép dự khán song không được chụp hình, quay video. Theo St Headline, luật sư phía nguyên đơn xoáy vào các mâu thuẫn trong lời khai của Trương Bá Chi, hỏi dồn dập diễn viên. Lúc đó, Bá Chi mất bình tĩnh, khóc to. Cô nói: "Tôi không thể chợp mắt mấy ngày qua, quá bất công với tôi, tôi quá áp lực, mọi thứ đều là giả".

Ngày 8/12, Bá Chi ra tòa lần thứ hai để giải quyết vụ cô bị ông Dư Dục Hưng và công ty AEG Entertainment kiện vi phạm hợp đồng khi họ hợp tác từ năm 2011 đến trước năm 2019.

Chủ tọa cho Trương Bá Chi thời gian để cô bình tĩnh và hỏi diễn viên liệu cô có thể tiếp tục phiên làm việc được không, cô trả lời "có thể". Trong suốt buổi xét xử, Trương Bá Chi thường trả lời "tôi không nhớ" khi được hỏi về các chi tiết trong hợp đồng.

Minh tinh bị ông Dư Dục Hưng và công ty Cô bị ông Dư Dục Hưng và công ty AEG Entertainment kiện từ năm 2020, trong đơn, ông Dư nói từng chi hơn 40 triệu HKD (hơn 135 tỷ đồng) ký hợp đồng với Trương Bá Chi, với điều kiện cô đóng 6 phim mà công ty của ông yêu cầu. Năm 2012, Dư Dục Hưng và Trương Bá Chi ký hợp đồng đóng thêm hai phim khác, phía công ty sản xuất trả trước Bá Chi cát-xê gần 2,8 triệu HKD (9,4 tỷ đồng).

Ông Dư tố cáo Trương Bá Chi không thực hiện thỏa thuận, cho biết thất vọng về diễn viên, chỉ trích cô "vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván". Dư Dục Hưng yêu cầu Trương Bá Chi bồi thường ít nhất 13 triệu HKD (44 tỷ đồng).

Tại tòa, Trương Bá Chi nói năm 2014, ông Dư làm giấy tờ giả, tự ý lấy danh nghĩa quản lý để ký hợp đồng với công ty khác, trong khi chưa bàn bạc với Trương Bá Chi. Diễn viên cũng không thừa nhận Dư Dục Hưng từng là quản lý của mình.

Theo Bá Chi, giai đoạn hợp tác, Dư Dục Hưng nhiều lần đe dọa nếu không nghe lời, ông sẽ "hủy sự nghiệp" của diễn viên. Tại tòa, Trương Bá Chi có lúc không kìm được cảm xúc, giọng nghẹn ngào, cho biết lúc đó cô còn trẻ, lo sợ "phải nghỉ hưu khi 18 tuổi" nếu Dư Dục Hưng có ý định hại cô.

Mâu thuẫn giữa Trương Bá Chi và ông Dư Dục Hưng kéo dài nhiều năm, ông Dư từng đăng trên mạng xã hội một bài hát nhằm công kích Trương Bá Chi, với những câu: "Tôi biết rõ cô không trong sạch gì, ai nấy đều tránh xa cô. Tôi biết cô diễn tốt, quá khứ đen tối, vậy mà vẫn tin lời thề thốt của cô".