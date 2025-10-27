Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là 'người mẹ hoàn hảo, chăm con khéo'

Sao quốc tế 27/10/2025 12:13

Trong chương trình tạp kỹ Hoa dọc đường 2 phát sóng hôm 24/10, khi cùng Trương Bá Chi thảo luận về chủ đề nuôi dạy con cái, Lưu Gia Linh đã truyền đạt lời nhận xét của mẹ Tạ Đình Phong về con dâu.

Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế All the Way Blossoms 2 phát sóng vào ngày 24 tháng 10 (giờ địa phương), nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã chia sẻ một nhận xét cảm động từ Địch Ba Lạp - mẹ của Tạ Đình Phong - về con dâu cũ của bà, Trương Bá Chi.

"Bà ấy từng nói với tôi rằng Trương Bá Chi chăm sóc con cái rất tốt" - Lưu Gia Linh tiết lộ trong một cuộc thảo luận về việc nuôi dạy con cái.

Lời nhận xét này nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trương Bá Chi. Khán giả ca ngợi sự tận tâm của cô, nói rằng: "Hiếm khi một người mẹ chồng cũ lại nói những lời tốt đẹp như vậy. Trương Bá Chi đã dành hơn một thập kỷ để chứng minh sức mạnh của tình yêu thương của một người mẹ".

Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là 'người mẹ hoàn hảo, chăm con khéo' - Ảnh 1

Đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ của Tạ Đình Phong nói những lời tốt đẹp về con dâu cũ của họ. Mẹ của Tạ Đình Phong, bà Địch Ba Lạp, trước đây cũng từng khen ngợi những nỗ lực của Trương Bá Chi. Bà nói rằng: "Thật sự không dễ dàng gì cho cô ấy khi phải nuôi dạy hai cậu con trai một mình". Bà cũng khen ngợi các cháu trai của mình là "lịch sự và tốt bụng".

Trong khi đó, bố của Tạ Đình Phong, nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền cũng cảm ơn Trương Bá Chi vì thường xuyên đưa các con đến thăm ông, và nói thêm: "Cô ấy rất chu đáo và cẩn thận với các con".

Ngay cả Tạ Đình Phong cũng từng gọi Trương Bá Chi là "một người mẹ hoàn hảo" và bày tỏ lòng biết ơn về cách cô giữ gìn hình ảnh của anh như một người cha tốt trước mặt các con trai của họ.

Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là 'người mẹ hoàn hảo, chăm con khéo' - Ảnh 2

Trương Bá Chi sinh năm 1980, được xem là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Hong Kong những năm 1999 - 2000. Khả năng diễn xuất của cô được khẳng định qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vua hài, Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện... Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai Quintus, Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô bất ngờ sinh con trai thứ ba nhưng không tiết lộ danh tính bố đứa trẻ.

 

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

Đạo diễn Vương Tinh không tiếc lời khen ngợi Trương Bá Chi là “diễn viên thiên tài”, có khả năng nhập vai nhanh chóng mà không cần nhiều thời gian chuẩn bị, lại dễ dàng thể hiện đa dạng vai diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

Trương Bá Chi giải nghệ vì sức khỏe không ổn định?

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Trương Bá Chi 'nở mày nở mặt' nhờ 3 quý tử thần đồng, dân tình phải trầm trồ khen ngợi

Trương Bá Chi 'nở mày nở mặt' nhờ 3 quý tử thần đồng, dân tình phải trầm trồ khen ngợi

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

Thực hư chuyện Trương Bá Chi đăng ảnh con thứ ba lên mạng xã hội

Thực hư chuyện Trương Bá Chi đăng ảnh con thứ ba lên mạng xã hội

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong

Thông tin MỚI vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Xe tải mất kiểm soát lật nghiêng trên con đường ngập nước, đè bẹp ô tô con khiến 2 người tử vong

Xe tải mất kiểm soát lật nghiêng trên con đường ngập nước, đè bẹp ô tô con khiến 2 người tử vong

Video 1 giờ 20 phút trước
Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là 'người mẹ hoàn hảo, chăm con khéo'

Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là 'người mẹ hoàn hảo, chăm con khéo'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp lật ngược tình thế, rút sạch túi Thần Tài, tiền bạc - của cải tăng gấp bội, Phú Quý vô song

Từ nay đến cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp lật ngược tình thế, rút sạch túi Thần Tài, tiền bạc - của cải tăng gấp bội, Phú Quý vô song

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/10-29/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/10-29/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Hậu trường 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này

Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?