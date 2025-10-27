Mẹ Tạ Đình Phong khen Trương Bá Chi là 'người mẹ hoàn hảo, chăm con khéo'

"Bà ấy từng nói với tôi rằng Trương Bá Chi chăm sóc con cái rất tốt" - Lưu Gia Linh tiết lộ trong một cuộc thảo luận về việc nuôi dạy con cái.

Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế All the Way Blossoms 2 phát sóng vào ngày 24 tháng 10 (giờ địa phương), nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã chia sẻ một nhận xét cảm động từ Địch Ba Lạp - mẹ của Tạ Đình Phong - về con dâu cũ của bà, Trương Bá Chi.

Lời nhận xét này nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trương Bá Chi. Khán giả ca ngợi sự tận tâm của cô, nói rằng: "Hiếm khi một người mẹ chồng cũ lại nói những lời tốt đẹp như vậy. Trương Bá Chi đã dành hơn một thập kỷ để chứng minh sức mạnh của tình yêu thương của một người mẹ".

Đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ của Tạ Đình Phong nói những lời tốt đẹp về con dâu cũ của họ. Mẹ của Tạ Đình Phong, bà Địch Ba Lạp, trước đây cũng từng khen ngợi những nỗ lực của Trương Bá Chi. Bà nói rằng: "Thật sự không dễ dàng gì cho cô ấy khi phải nuôi dạy hai cậu con trai một mình". Bà cũng khen ngợi các cháu trai của mình là "lịch sự và tốt bụng".

Trong khi đó, bố của Tạ Đình Phong, nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền cũng cảm ơn Trương Bá Chi vì thường xuyên đưa các con đến thăm ông, và nói thêm: "Cô ấy rất chu đáo và cẩn thận với các con".

Ngay cả Tạ Đình Phong cũng từng gọi Trương Bá Chi là "một người mẹ hoàn hảo" và bày tỏ lòng biết ơn về cách cô giữ gìn hình ảnh của anh như một người cha tốt trước mặt các con trai của họ.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, được xem là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Hong Kong những năm 1999 - 2000. Khả năng diễn xuất của cô được khẳng định qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vua hài, Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện... Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai Quintus, Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô bất ngờ sinh con trai thứ ba nhưng không tiết lộ danh tính bố đứa trẻ.