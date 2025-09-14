Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Lucas là con trai đầu của nữ diễn viên Trương Bá Chi và nam diễn viên Tạ Đình Phong. Cậu chào đời vào năm 2006, không lâu sau đám cưới bí mật của cha mẹ tại nước ngoài. Lucas ra đời trong tình yêu thương của cha mẹ, gia đình nội ngoại hai bên.

Lucas - con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi - đã đỗ Đại học Cambridge. Được biết, chi phí để theo học tại ngôi trường top đầu thế giới này không thấp. Mức học phí mỗi năm khoảng 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) và chưa tính chi phí sống đắt đỏ.

Khi còn nhỏ, Lucas xuất hiện thường xuyên trước truyền thông quốc tế vì cha mẹ cậu đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, có lượng người hâm mộ đông đảo. Lucas có 2 em trai. Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm 2012, Lucas sống cùng mẹ và 2 người em tại Hong Kong (Trung Quốc). Dù không còn là vợ chồng, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đều cư xử văn minh, nỗ lực mang lại cho các con cuộc sống tốt nhất. Sau gần 10 năm sống chủ yếu cùng mẹ và các em, gần đây, Lucas xuất hiện thường xuyên hơn bên bố.

Đầu năm, Lucas và em trai Quitus gây chú ý khi tới ủng hộ buổi diễn của bố tại Hong Kong (Trung Quốc). Những đoạn clip ghi lại cảnh hai con trai của Tạ Đình Phong tới xem buổi diễn của anh được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận.

Sự hiện diện của 2 con trai đã đánh tan mọi tin đồn cho rằng, Tạ Đình Phong và các con rạn nứt tình cảm do nam ca sĩ mải mê yêu đương. Lucas được nhận xét có gương mặt mang nhiều nét giống bố thời trẻ, cậu em Quintus lại được khen là bản sao của mẹ.

Mới đây, Lucas còn tham dự một sự kiện cùng bố và những người bạn của bố tại nước ngoài. Trang 163 cho rằng, Lucas muốn ở gần bố vì khát khao tình yêu thương và sự chỉ dạy của bố khi trưởng thành.

Những năm qua, Tạ Đình Phong từng bị công chúng chỉ trích khi anh để 2 con trai cho vợ cũ chăm sóc để chạy theo tiếng gọi tình yêu với Vương Phi. Nam diễn viên tái hợp với đàn chị từ năm 2014 nhưng chưa kết hôn. Tuy nhiên, một người bạn của gia đình họ Tạ tiết lộ, nam diễn viên nổi tiếng rất yêu thương và có trách nhiệm với con dù không chung sống với các con.

Theo nguồn tin của Sohu, nam diễn viên Tạ Đình Phong đã để lại toàn bộ số tài sản 1 tỷ HKD (gần 3.400 tỷ đồng) cho 2 con trai. Được biết, số tài sản trên gồm cổ phiếu công ty và bất động sản của nam diễn viên tại Trung Quốc.

Ngôi sao họ Tạ còn chu cấp 7,3 triệu HKD (hơn 24 tỷ đồng) cho vợ cũ, nữ diễn viên Trương Bá Chi, nuôi con mỗi năm. Ngoài ra, anh cũng lập một quỹ giáo dục trị giá 300 triệu HKD (hơn 1.000 tỷ đồng) cho các con từ vài năm trước.