Chồng mất vừa tròn 1 năm, em chồng bất ngờ dúi vào tay tôi 2 tỷ, nghe lý do đằng sau, tôi 'chết lặng' trong nước mắt

Tâm sự 16/12/2025 22:32

Quả thật 20 triệu chồng để lại không thể giúp tôi trang trải cuộc sống nuôi hai con. Lương của tôi cũng chẳng cao, tôi chật vật nghĩ cách kiếm tiền. Tôi tăng ca, làm thêm việc nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu căn  bản, không thể dư dả được.

Chồng tôi bất ngờ qua đời vì bị đột quỵ. Sự ra đi của anh quá đột ngột khiến tôi suy sụp không thể tin nổi. Sống cùng nhau 10 năm, đến một lời chào tạm biệt tôi cũng không thể nói để anh nghe, cứ vậy mà mất đi người bạn đời chung chăn gối.

Tôi và chồng quen nhau từ thời đi học, yêu nhau 4 năm ở bên nhau 6 năm. Chúng tôi có hai con, một trai một gái. Gia đình tôi không dư dả, chỉ đủ ăn. Cả hai vợ chồng đều làm nhân viên văn phòng. Nhưng hai năm gần đây, chồng tôi tập tành kinh doanh, kiếm được cũng kha khá. Anh mua xe mới, sắm sửa đồ đạc trong nhà cho vợ con. Chồng tôi còn định sẽ kiếm thêm để mua nhà mới.

Nhưng sau khi chồng qua đời, tôi thấy trong tài khoản của anh chỉ còn 20 triệu. Từ trước đến nay ngoài khoản lương anh nhận từ công việc văn phòng, tôi chưa từng hỏi qua thu nhập từ việc kinh doanh của anh. Anh đưa tôi bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu. Tôi chỉ nghĩ chắc anh đầu tư nhưng chưa sinh lời, số tiền còn lại chắc là để dành đưa cho tôi.

Chồng mất vừa tròn 1 năm, em chồng bất ngờ dúi vào tay tôi 2 tỷ, nghe lý do đằng sau, tôi 'chết lặng' trong nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật 20 triệu chồng để lại không thể giúp tôi trang trải cuộc sống nuôi hai con. Lương của tôi cũng chẳng cao, tôi chật vật nghĩ cách kiếm tiền. Tôi tăng ca, làm thêm việc nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu căn  bản, không thể dư dả được. Một năm sau khi chồng mất, tôi làm việc bạt mạng, gầy ruộc đi.

Tuần rồi, em chồng bất ngờ đến tìm tôi. Thấy tôi gầy đi, em ấy thương xót hỏi có phải tôi đang thiếu tiền không? Tôi nói cũng không đến mức thiếu ăn, chỉ là phải làm việc nhiều hơn trước. Nói chuyện được một lúc thì em chồng lấy từ trong túi ra xấp tiền rồi nói:

“Đây là 2 tỷ anh trai em gửi cho em. Ban đầu anh ấy nói sợ chị chi tiêu hoang phí nên không để chị biết. Nhưng giờ em đến thấy tình hình chị và hai cháu đáng thương quá nên em gửi lại chị số tiền này”.

Tôi bàng hoàng không thể tin những gì em chồng nói. Hóa ra chồng tôi kiếm được 2 tỷ này nhưng không hề đưa cho vợ mà lại gửi cho em chồng? Anh ấy không hề tin tưởng tôi, sợ tôi tiêu xài hoang phí hết tiền của anh ấy sao?

Lúc em chồng rời đi, tôi vẫn đang lặng người nhìn xấp tiền trên bàn. Tôi vừa đau lòng vừa oán trách người chồng đột ngột ra đi của mình. Nhưng giờ tôi và con sống khổ sở, cũng không thể trả lại số tiền này cho em chồng chứ. Nghĩ thôi tôi đã thấy chua chát…

2 năm sau ly hôn, tôi thấy vợ cũ bế đứa bé 3 tuổi giống tôi như đúc, chưa kịp mừng, tôi 'choáng váng' trước 'sự thật động trời' về cha đứa bé

2 năm sau ly hôn, tôi thấy vợ cũ bế đứa bé 3 tuổi giống tôi như đúc, chưa kịp mừng, tôi 'choáng váng' trước 'sự thật động trời' về cha đứa bé

2 năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong siêu thị. Từ xa, tôi đã nhận ra đó là người từng chung chăn gối với mình. Tôi càng bàng hoàng hơn khi thấy cô ấy đang bế một đứa trẻ khoảng 3 tuổi có khuôn mặt giống tôi như đúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Sau đêm nay, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, gặp nhiều may mắn, có cơ hội chinh phục đỉnh cao

Sau ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, gặp nhiều may mắn, có cơ hội chinh phục đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 17/12/2025, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc đúng ngày 17/12/2025, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Nữ giáo viên nguy kịch suốt một tháng sau khi ăn bún ngan

Nữ giáo viên nguy kịch suốt một tháng sau khi ăn bún ngan

Sức khỏe 5 giờ 38 phút trước
Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Đời sống 5 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Đời sống 5 giờ 59 phút trước
Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Đời sống 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 17/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 17/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 năm sau ly hôn, tôi thấy vợ cũ bế đứa bé 3 tuổi giống tôi như đúc, chưa kịp mừng, tôi 'choáng váng' trước 'sự thật động trời' về cha đứa bé

2 năm sau ly hôn, tôi thấy vợ cũ bế đứa bé 3 tuổi giống tôi như đúc, chưa kịp mừng, tôi 'choáng váng' trước 'sự thật động trời' về cha đứa bé

Cưới nhau 1 tháng, vợ 'cấm tuyệt' chồng động vào người, khi tôi đòi ly hôn, vợ lập tức đưa ra một tờ giấy khiến tôi 'ngã ngửa sốc nặng

Cưới nhau 1 tháng, vợ 'cấm tuyệt' chồng động vào người, khi tôi đòi ly hôn, vợ lập tức đưa ra một tờ giấy khiến tôi 'ngã ngửa sốc nặng

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận