Nhà nuôi yến ở An Giang bị cháy rụi hoàn toàn trong đêm, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Một nhà nuôi yến của một người dân ở ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang bị cháy rụi hoàn toàn trong đêm, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 16/12, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết khoảng 22h20 tối 15/12, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Giang) nhận được tin báo của người dân về việc nhà nuôi yến của anh Lê Hoàng Ph. ở ấp Bình Di (xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) bị bốc cháy trong đêm.

Đơn vị đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí trung tá Trần Anh Sơn - Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình - phụ trách, rồi phối hợp lực lượng công an, quân sự và người dân dập tắt đám cháy.

Do ngọn lửa cháy nhanh nên mất hơn 3 tiếng sau đó (khoảng 1h30 sáng 16/12), lực lượng chức năng địa phương mới dập tắt đám cháy hoàn toàn. Nhà nuôi yến của anh Ph. bị cháy rụi hoàn toàn. Rất may đám cháy không ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Nhà yến của anh Ph. xây dựng ngày 31/6/2025. Nhà có kết cấu khung sắt, lợp tôn, sàn nhựa, trần ốp gỗ dụ yến với 3 tầng, 4 sàn. Tổng chi phí xây dựng ban đầu anh Ph. xây khoảng 2,2 tỉ đồng. Công an địa phương đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên.

Nhà nuôi yến của anh Ph. bị cháy trong đêm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VnExpress, một vụ cháy tương tự xảy ra vào ngày 15/12, người dân phát hiện khói đen bốc cao từ nhà xưởng của Công ty TNHH Oanh Vân. Ít phút sau, lửa bùng lên mạnh trong xưởng, làm sập một phần mái, khói đen dày đặc lan rộng, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Theo anh Duy Trình, người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra cháy là ngày nghỉ nên trong xưởng có ít người. Khu vực bốc cháy chứa nhiều vật liệu ngành giày da nên ngọn lửa lan rất nhanh.

Nhận tin báo, Công an thành phố Hải Phòng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy tới hiện trường triển khai dập lửa, khoanh vùng không để cháy lan.

Đến khoảng 9h, do gió to, khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên ngùn ngụt. 10h, ngọn lửa đã được khống chế.

