Nữ giáo viên nguy kịch suốt một tháng sau khi ăn bún ngan

Sức khỏe 16/12/2025 17:30

Sau khi ăn bún ngan ngoài hàng, nữ giáo viên 39 tuổi (Hà Nội) bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, nôn, được đưa vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chị C.T.N (39 tuổi) là giáo viên ở Hà Nội, đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) sau 1 tháng bị sốc phản vệ. Trước đó, ngày 16/11, chị N. cùng bạn đi ăn bún ngan ở ngoài quán. Sau khi ăn 15 phút, chị bị hoa mắt, chóng mặt, nôn 3 lần và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, chị N. trong tình trạng tỉnh, da tím lạnh, tím môi, đầu chi, không đo được huyết áp, suy hô hấp (SPO2 50%) và phải thở oxy.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào Khoa Điều trị tích cực - chống độc và chuyển biến xấu rất nhanh. Lúc này, chị N. đã rơi vào hôn mê, suy hô hấp, huyết áp tụt, nhiễm toan chuyển hóa nặng.

Chị N. có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ biến chứng suy hô hấp, nghi ngờ do mì chính trong miến ngan.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử trí đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc trợ tim, vận mạch nâng huyết áp cho chị N. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị.

Nữ giáo viên nguy kịch suốt một tháng sau khi ăn bún ngan - Ảnh 1
Bệnh nhân đang hồi phục sức khỏe chờ xuất viện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Nam Phong - Trưởng Khoa Điều trị tích cực - chống độc, Bệnh viện 19-8 đã xin ý kiến từ Ban giám đốc Bệnh viện và quyết định triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) đồng thời với tiến hành lọc máu liên tục và các kỹ thuật hồi sức cấp cứu hiện đại khác.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, tình trạng của chị N. đã cải thiện rõ rệt, chức năng các cơ quan cải thiện và hồi phục dần. Sau 6 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân đã cai được ECMO, bỏ thở máy, rút ống nội khí quản và cắt thuốc vận mạch. Đến ngày điều trị thứ 7, bệnh nhân tỉnh, đã dừng lọc máu.

Sau 1 tháng điều trị, chị N. tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, các chức năng cơ quan hồi phục tốt, đi lại sinh hoạt gần như bình thường và đang trong giai đoạn hồi phục thể trạng chờ ra viện trong một vài ngày tới.

Bác sĩ Phong cho biết, đây là trường hợp sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp, diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao với tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính.

Bác sĩ khuyến cáo, những người có tiền sử dị ứng tuyệt đối tránh các chất gây dị ứng cho bản thân, hạn chế sử dụng thực phẩm có nguy cơ dị ứng cao như nhộng tằm, hải sản, thức ăn nhiều đạm; hạn chế tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ dị ứng cao như phấn hoa, lông chó, mèo, động vật, các loại hóa chất dễ gây dị ứng.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ dị ứng như: Nổi mẩn ngứa, khó thở, người dân phải vào cơ sở y tế gần nhất khám ngay hoặc liên hệ cấp cứu 115.

Bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng, hay gặp ở người lớn tuổi

Bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng, hay gặp ở người lớn tuổi

Một bệnh nhi 14 tuổi ở Ninh Bình được chẩn đoán ung thư buồng trứng, các bác sĩ đã phải phẫu thuật loại bỏ triệt để khối u, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho cháu bé.

