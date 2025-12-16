Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 16/12/2025 17:35

3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông.

Tuổi Mùi

Cát tinh xuất hiện nên người tuổi Mùi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái thành công lớn. Nguồn thu nhập dư dả hơn nhờ cả nguồn thu chính lẫn phụ, bản mệnh hài lòng với cuộc sống hiện có. Điều quan

Con giáp may mắn này sẽ dễ dàng nhận được nhiều tin tức thuận lợi cho sự phát triển tình cảm. Người độc thân sẽ gặp được đối tượng mới ưng ý, dễ có cơ hội phát triển thêm, tuy nhiên vẫn nên chú ý đến suy nghĩ thật của đối phương và tránh tự phỏng đoán quá nhiều.

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ‏‏ diễn ra suôn sẻ. Có vẻ như không có bất cứ vấn đề lớn nào xảy ra nên con giáp này cũng không cần phải quá lo lắng. Bản mệnh nên tập trung thời gian này để nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên ngành phục vụ cho công việc trong thời gian tới.‏

Mối quan hệ tình cảm đôi lứa duy trì hài hòa, viên mãn phần nào an ủi được tâm trạng của bạn lúc này. Nhờ sự đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ nhiệt tình từ đối phương sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng vực dậy tinh thần và vượt qua được giai đoạn khó khăn. 

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra diễn ra vô cùng suôn sẻ trong thời gian tới. Quý nhân nâng đỡ giúp đường công danh bổng lộc của người tuổi này vượng phát, như ý. Bản mệnh được cấp trên ngợi khen hết mực vì những biểu hiện tuyệt vời trong khoảng thời gian qua.

Bản mệnh sẽ đón nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa có những tiến triển nhất định khi cả con giáp này và nửa kia đều đang dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương ngọt ngào, khiến người khác phải ghen tị. 

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', vận đỏ trùng trùng, may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Danh tính nhóm đối tượng đánh 1 người tử vong trên đường ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Bức xúc bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói 'cô bao nhiêu là việc'

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, biến vận rủi thành may mắn, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, biến vận rủi thành may mắn, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng, hay gặp ở người lớn tuổi

Bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng, hay gặp ở người lớn tuổi

Sức khỏe 2 giờ 30 phút trước
Vạch trần màn kịch 'lạnh người' của kẻ sát hại em ruột ở Tây Ninh

Vạch trần màn kịch 'lạnh người' của kẻ sát hại em ruột ở Tây Ninh

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Giải mã sức hút Age Skin – Bước tiến mới trong chăm sóc da tăng sắc tố cho phụ nữ Việt sau tuổi 30

Giải mã sức hút Age Skin – Bước tiến mới trong chăm sóc da tăng sắc tố cho phụ nữ Việt sau tuổi 30

Chăm sóc da 3 giờ 16 phút trước
Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ

Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 17/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 17/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, biến vận rủi thành may mắn, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, biến vận rủi thành may mắn, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (17/12-18/12), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (17/12-18/12), 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 17/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 17/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 16/12/2025

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 16/12/2025

Cẩn thận 3 ngày tới (17, 18 và 19/12), 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, mưu sự bấp bênh, đề phòng tai ương, cẩn thận với các khoản đầu tư

Cẩn thận 3 ngày tới (17, 18 và 19/12), 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, mưu sự bấp bênh, đề phòng tai ương, cẩn thận với các khoản đầu tư