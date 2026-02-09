Cài báo thức nhưng không dậy, vợ phát hiện chồng tử vong

Ngày 8/2, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 8/2, chị G. đang sinh sống tại phòng trọ trên đường số 4, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nghe chuông báo thức của chồng reo như thường lệ. Tuy nhiên, anh P.V.N. (39 tuổi, quê Hà Tĩnh) không thức dậy đi làm.

Chị G. gọi chồng nhưng không thấy phản hồi, sau đó chị G. lại gần kiểm tra thì phát hiện anh N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An có mặt lấy lời khai, điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Theo người vợ, anh N. làm công nhân cho một công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần, gần đây sức khỏe anh N. bình thường.

Công an có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 5/2, Công an xã Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ việc hai vợ chồng được phát hiện tử vong trong căn nhà riêng trên đường Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, một người thân của gia đình đến nhà, gọi cửa nhưng không có ai trả lời.

Người này đã nhờ hàng xóm hỗ trợ và tìm cách vào bên trong. Khi cửa được mở, họ bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng đã tử vong nên gọi báo lực lượng chức năng.

Công an xã Hóc Môn phong tỏa hiện trường, thiết lập hàng rào an ninh để phục vụ công tác điều tra. Hiện danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được công bố.

